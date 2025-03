Dono do Knicks revela erro em troca de Vince Carter

Vince Carter jamais jogou pelo New York Knicks, mas esteve muito próximo em uma troca. De acordo com James Dolan, dono do time, o astro tinha um problema físico, que acabou mudando tudo. Em entrevista ao podcast Roommates Show, de Jalen Brunson e Josh Hart, Dolan revelou o que aconteceu.

“Há muitos anos, ele acabou jogando no Nets (então New Jersey). Vince Carter, a gente ia fazer a troca por ele, mas os médicos disseram que havia um problema sério. De acordo com eles, Carter tinha 90% de danos no tendão de Aquiles, e que ia ‘estourar’. Assim que tivesse a ruptura, ele jamais seria o mesmo jogador. Por isso, nós não fizemos a troca”, disse Dolan.

No entanto, Carter jamais teve a lesão e os dirigentes do Knicks se arrependeram por terem deixado passar a chance.

“Passaram, cinco, seis, sete anos, enquanto fiquei esperando pela lesão acontecer. Nunca aconteceu, mas Vince Carter ficou fazendo 30, 40 pontos por noite”, concluiu.

No fim das contas, Carter jogou por 22 temporadas, encerrando a carreira em 2020, fazendo seu último jogo na NBA contra o Knicks. De fato, o ex-jogador foi um dos maiores cestinhas dos anos 2000, mas mudou suas características ao longo do tempo.

Até então, Vince Carter era o dono do recorde de temporadas na liga. Mas em 2024/25, LeBron James, do Los Angeles Lakers, igualou. Apesar de nunca ter sido campeão na NBA, Carter passou por oito times e terminou a carreira com mais de 25 mil pontos, oito convocações para o All-Star Game e duas seleções para as equipes ideais.

Vince Carter, em 2004, estava saindo do Toronto Raptors em troca, enquanto o Knicks era um dos favoritos. A negociação jamais foi concluída, mas ele foi para o New Jersey Nets. Ao lado de Jason Kidd e Richard Jefferson, Carter fez parte de um dos melhores trios da época. O máximo que atingiu, no entanto, foi semifinal de Conferência, em duas oportunidades.

Então, em 2009, Carter em troca para o Orlando Magic, aos 33 anos. Ele deixou de ser explosivo, como era conhecido, e passou a arremessar cada vez mais de três. Depois, teve passagem rápida por Phoenix Suns, antes de chegar ao Dallas Mavericks.

Apesar de não ter muito sucesso em Dallas, ele seguiu jogando e virou reserva pela primeira vez. Aos 38 anos, Vince Carter assinou com o Memphis Grizzlies e ficou por três temporadas. Ainda passou pelo Sacramento Kings até chegar ao Atlanta Hawks.

Por fim, no dia 11 de março de 2020, Carter enfrentou o Knicks sem saber que aquele seria seu último jogo na NBA. Aquela temporada foi suspensa ali, mas como o Hawks não tinha chances de ir aos playoffs, não foi para a disputa na “bolha” de Orlando.

Aos 43 anos, Vince Carter anunciou sua aposentadoria da NBA.

