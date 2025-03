O dia em que a NBA interrompeu jogo, temporada e mudou tudo

No dia 11 de março de 2020, há exatos cinco anos, o jogo entre Utah Jazz e Oklahoma City Thunder foi suspenso e a NBA mandou parar a temporada. Um caos, enquanto todo mundo tentava entender o que acontecia. A liga mudou naquele momento, enquanto jogadores estavam em quadra, com torcida e tudo mais.

Por motivos óbvios, não vamos citar o nome do problema, mas um dia antes do jogo contra o Thunder, Rudy Gobert, então jogador do Jazz, passou suas mãos em cima dos microfones. Embora alguns jornalistas que o entrevistavam fizeram cara de espanto, outros riram. O fato é que ninguém sabia o que estava acontecendo. Era tudo muito novo para absolutamente todos.

Apesar de o jogo entre Jazz e Thunder ser suspenso antes de seu início, a NBA deixou que as outras partidas terminassem. Como resultado, o embate entre Dallas Mavericks e Denver Nuggets, que começou pouco antes, foi até o seu fim. Aliás, ali foi a melhor performance de Boban Marjanovic em sua carreira, com 31 pontos e 18 rebotes.

Enquanto o jogo do Mavs seguia, o então dono da franquia, Mark Cuban, conversava com a arbitragem. Ele acabara de ver as publicações de Adrian Wojnarowski nas redes sociais, informando que a temporada da NBA iria parar. Aquela era a última partida que aconteceria em meses.

Mais uma vez, era tudo muito novo. Havia relato de que aquilo se espalhava não só na Ásia, como na Europa e estava chegando aos EUA. Como prevenção, a NBA fez algumas mudanças simples e, em cada jogo, membros (jogadores, técnicos, árbitros e dirigentes) não deveriam apertar as mãos dos outros. Era um caos, mas que ainda não preocupava tanto. Enquanto isso, a liga debatia a possibilidade de fazer jogos sem torcida.

Mas a confirmação de Gobert fez o comissário Adam Silver parar tudo. No dia 11 de março, a NBA mandou os árbitros do jogo entre Jazz e Thunder aguardarem informações em quadra, enquanto a temporada estava por um fio. Eles tiveram uma longa conversa com os técnicos e, na sequência, os times foram para os vestiários.

Apesar de tudo, torcedores seguiam em seus lugares. Afinal, ninguém tinha certeza de nada. Veio o anúncio de que o jogo teria um atraso, enquanto os árbitros conversavam com membros da NBA.

Por fim, o jogo estava suspenso e a NBA anunciaria naquele dia a interrupção da temporada.

Foi a coisa certa, pois Gobert era jogador do Jazz e havia a preocupação da NBA sobre o jogo contra o Thunder. Nos dias seguintes, Donovan Mitchell teve o mesmo problema que o francês, causando indisposição entre os dois.

Decisão sobre volta e playoffs

Após algumas semanas, a NBA avisou que a temporada não voltaria antes de maio, mas isso só aconteceu, de fato, quase três meses depois. Na “bolha” de Orlando, apenas os times com chances reais de playoffs participaram. Primeiro, em amistosos, como se fosse uma pré-temporada. Depois, o resto da campanha. Um pouco mais curta do que o normal, mas era a volta de uma competição.

O Phoenix Suns, por exemplo, chegou quase sem chances de classificação. Venceu os oito jogos restantes da temporada, mas não conseguiu ir aos playoffs da NBA. Enquanto isso, Jamal Murray e Nikola Jokic levaram o Denver Nuggets às finais do Oeste diante do Los Angeles Lakers. No Leste, Miami Heat e Boston Celtics decidiam quem disputaria a decisão.

Lakers e Heat disputaram a decisão da temporada 2019/20 da NBA, mas já em outubro. Ou seja, perto da data em que a campanha seguinte estava programada.

No fim, o time de Los Angeles venceu, enquanto LeBron James teve uma grande disputa com Jimmy Butler. James ficou com o MVP das finais, o quarto de sua carreira.

Temporada seguinte

Como a temporada 2019/20 da NBA só acabou no dia 11 de outubro, o primeiro jogo da campanha seguinte começou em 22 de dezembro. Assim como na “bolha”, 2020/21 teria de ser sem torcida, com várias restrições.

Mas algumas coisas mudaram em definitivo. O play-in, que teve Memphis Grizzlies e Portland Trail Blazers em Orlando, seguiu para todas as outras campanhas. Enquanto isso, os times ganharam mais jogadores com os contratos two-way. Ou seja, que podem jogar na NBA e na G League ao longo da temporada.

Apenas na temporada 2022/23 da NBA, os 82 jogos voltaram ao normal.

A NBA mudou.

