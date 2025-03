Enquanto brilha na NBA, Stephen Curry vira GM de Universidade

Stephen Curry agora tem duas funções: astro da NBA e GM de basquete. O cargo, no entanto, não é pelo Golden State Warriors. O camisa 30 foi anunciado como gerente geral da Universidade de Davidson. A faculdade, aliás, é onde ele surgiu até ser a sétima escolha do Draft de 2009.

Com o anúncio, Curry será o primeiro jogador ativo na NBA a assumir um cargo de dirigente na NCAA. O convite acontece após o camisa 30 e sua esposa Aeysha anunciarem um fundo milionário para Davidson. A ideia é apoiar as equipes de basquete masculino e feminino da universidade. Ele ainda terá apoio da marca Under Armour.

Na nova função, Stephen Curry reforçou os pontos fortes do projeto pelo qual ele ficou de 2006 a 2009.

“Davidson é uma faculdade de alto nível. Minha jornada desde que cheguei aqui mostrou que tive a chance de jogar basquete no mais alto nível. Além, claro, obter uma ótima educação, construir uma rede incrível através dos ex-alunos e continuar na faculdade. Quero que atletas de alto caráter tenham essa mesma chance”, afirmou.

Então, Curry deseja que a parceria garanta um bom futuro aos jovens. Porém, não apenas de olho no basquete. Enquanto o esporte é uma incerteza, ele quer que os estudantes se dediquem também na graduação. Algo que, segundo ele, será reforçado com o fundo criado ao lado de sua esposa.

“Eles não precisam aceitar menos do que o mercado diz que merecem para fazer parte. Assim, vão manter a graduação. Teremos empenho com um processo que em quatro anos oferece inúmeras chances. Isso seja no esporte ou como um agente de mudança na vida”, seguiu.

Enquanto ainda é um astro da NBA, Stephen Curry eleva o status de Davidson agora como GM. De acordo com o vice-presidente, Chris Clunie, a chegada do ídolo ainda reforça que o basquete é o principal foco do programa. No entanto, não será o único esporte apoiado pela parceria com o craque do Warriors.

“Quando nossos programas de basquete se dão bem, eles geram a receita e a visibilidade necessárias para apoiar todos os nossos programas esportivos e aumentar o reconhecimento da universidade”, comentou.

Na atual temporada da NCAA, a equipe de Davidson tem uma campanha de 16 vitórias e 15 derrotas.

