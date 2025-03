NBA: Kevin Durant pode virar alvo de três times

O Phoenix Suns está muito mal, após um grande início de temporada. Sem sucesso, está cada vez mais longe da zona do play-in. Mas boa parte da imprensa analisa que a equipe, ao tentar a troca por Jimmy Butler, passou dos limites. Como resultado, o MVP de 2014 da NBA Kevin Durant pode virar alvo de alguns times na próxima offseason.

Enquanto o Suns cai de produção a cada jogo, o Portland Trail Blazers se aproxima para assumir o 11° lugar no Oeste. Por outro lado, o Dallas Mavericks, está próximo de receber os reforços de Anthony Davis e Caleb Martin, que estão machucados. Ou seja, a tendência é que Dallas comece a vencer mais partidas. Isso faz da temporada de Kevin Durant apenas uma decepção. Não por ele em si, mas de seu time.

De acordo com Kevin Pelton, da ESPN, alguns times devem consultar o Suns por Durant ao fim da temporada. Entre eles, Miami Heat e Houston Rockets, mas o Minnesota Timberwolves pode entrar na briga.

Publicidade

Aliás, Durant gosta da ideia de jogar em alguns times, como o Heat, por exemplo. Ele sabe que a equipe de Miami tem interesse em seus serviços há quase uma década e que poderia ser um destino final de sua carreira. No entanto, o Rockets vem aparecendo nos últimos anos como um eventual caminho.

Leia mais

Isso porque o Rockets se mexeu nos últimos meses para receber Kevin Durant e pode ser um dos times na NBA com mais peças para agradar ao Suns. Jogadores como Cam Whitmore, Jalen Green, além do último ano de contrato de Fred VanVleet seriam enviados a Phoenix. A ideia da direção, entretanto, era na agência livre de 2024. Como não deu certo, ficou para a próxima.

Publicidade

De acordo com Sam Amick, do The Athletic, Houston tem muito interesse em Devin Booker e Durant para a próxima temporada da NBA.

Já o Heat, depende muito do que poderia ficar no elenco. Como Kevin Durant vai receber US$54.7 milhões em 2025/26, ele quer saber se o resto do elenco que ficar após uma eventual troca pode competir. Para o astro, não adianta nada chegar em um novo time se não tiver bons jogadores ao seu lado.

Publicidade

Foi um dos motivos que ele citou ao não querer troca para o Golden State Warriors na trade deadline. Além do fato de que Kevin Durant não queria sair no meio de uma temporada, ele falou sobre o time abrir mão de muitas peças.

Por fim, tem o Timberwolves. E o fator Anthony Edwards contaria muito para isso. Durant gosta de Edwards, com quem jogou na seleção dos EUA nas Olimpíadas e o vê como um dos grandes talentos jovens da NBA. Para uma troca acontecer ali, Minnesota teria de enviar jogadores como Julius Randle e Jaden McDaniels, por exemplo. Os salários dos dois batem com o do astro.

Publicidade

Por que Kevin Durant quer sair do Suns

A ideia de Durant jogar no Suns passava pelo fato de ser um bom time e contar com Devin Booker na briga por um título da NBA. Mas quando a direção não conseguiu trocar Bradley Beal para o Miami Heat, ele virou “descartável” para Phoenix, que queria muito ter Jimmy Butler.

Aquilo chateou o astro, que acreditava em uma melhora do time. Sem Butler e com Beal, o Suns não vingou. Apesar de a equipe brilhar no começo da campanha com nove vitórias nos dez primeiros jogos, a ausência de Kevin Durant nos próximos embates fez Phoenix cair na tabela de classificação.

Publicidade

Aliás, sem ele, o Suns possui duas vitórias em 13 jogos.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA