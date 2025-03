Longe do play-in, jogadores do Suns admitem atuação “vergonhosa” em derrota

Os jogadores do Phoenix Suns sabem que, a cada derrota, até uma vaga no play-in fica mais fora de alcance. E, a princípio, a classificação começa a depender de um pequeno milagre. A equipe perdeu um confronto direto contra o Minnesota Timberwolves nesse domingo, em casa, por quase 20 pontos de diferença. Com isso, já está quatro jogos atrás da 10a posição do Oeste.

“Nós estamos em um momento duro, cara. Não atuamos no padrão como deveríamos, antes de tudo. Sinto que, assim que as adversidades surgem, a gente se perde como time. Então, lidar com essa situação e ser derrotado assim é bem frustrante. Foi uma vergonha para os nossos torcedores. Envergonhamos a nós mesmos. Temos que ser melhores do que isso”, cobrou Kevin Durant, depois do revés por 116 a 98.

Contra o Twolves, o Suns sofreu a sua 11a derrota nas últimas 14 partidas. E o motivo desse resultado não foi segredo para ninguém: erros de ataque. A equipe cometeu 22 turnovers no duelo que, como resultado, terminaram em 40 pontos para os visitantes. Ou seja, quase 35% da pontuação do rival começou com falhas do Suns ainda com a bola. Durant admitiu que o time da casa “construiu” a sua própria derrota.

“Eu sinto que começamos a partida bem. Mas, em algum momento, deixamos a coisa ruir. Eles tomaram a liderança no fim do primeiro período e ficaram no controle até o final. Além disso, cedemos 40 pontos e partir de desperdícios de bola. É duro superar isso. Minnesota não venceu porque foram mais físicos perto do aro. A gente só deu a bola para eles”, resumiu o craque de Phoenix.

Tudo errado

A frustração de Durant resumiu a postura geral dos jogadores do Suns depois da derrota e com uma desclassificação sem play-in cada vez mais próxima. Ninguém teve nada de positivo a dizer sobre a performance. Devin Booker, em particular, apontou para várias direções ao explicar o fracasso do time. O número de desperdícios de bola, a princípio, só é o sintoma de problemas bem maiores.

“Eles jogaram com uma disposição física alta, mas não conseguimos responder à altura. Eu acho que o nosso problema passa pelo espaçamento e organização em quadra. Nós precisamos ter cinco jogadores muito entrosados para vencer jogos. No entanto, hoje, alguém está com a bola e dois ou três atletas que não se movem. Falta-nos, acima de tudo, comunicação”, apontou o ala-armador.

O técnico Tom Thibodeau também reconheceu que o Timberwolves superou o seu time no esforço sem a bola. Ele tentou ser mais moderado, mas disse que isso é inadmissível para uma equipe na situação do Suns. “Minnesota teve uma disposição defensiva muito boa. Mãos ativas levaram a desvios e, assim, cestas fáceis. Mas a verdade é que a gente não cuidou das posses de bola como deveríamos”, admitiu.

Reação

O Suns, agora, tem um desafio duro: são 21 jogos para tentar salvar a temporada. É pouco tempo para tirar quatro partidas de diferença para times como Dallas Mavericks e Sacramento Kings, por exemplo. Para piorar, os próximos sete jogos são contra rivais acima dele na tabela do Oeste. Budenholzer sabe que a equipe precisa dar um sinal de força urgente.

“Nós temos que mostrar reação, de alguma forma. Precisamos emplacar uma sequência de vitórias, mas tudo tem que começar em algum momento. Não estamos conseguindo dar esse primeiro passo. A situação em que estamos na tabela, certamente, pede muita atenção. No fim das contas, precisamos fazer algo para mudar isso antes que seja tarde”, alertou o veterano treinador.

