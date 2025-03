“Kevin Durant sabe que Suns vai incluí-lo em troca”, crava jornalista

Os boatos de que o Phoenix Suns vai envolver o astro Kevin Durant em uma troca na offseason após a temporada 2024/25 seguem em alta. As coisas não vão bem na quadra com várias derrotas nas últimas semanas. Ao que tudo indica, o clima também não é bom no vestiário após a tentativa da franquia de negociar um de seus líderes e as dúvidas sobre o trabalho do técnico Mike Budenholzer.

Então, Brian Windhorst, do canal ESPN, falou sobre o fim do casamento entre o craque e a franquia do Arizona. De acordo com ele, a troca não é apenas provável, mas também já é de conhecimento do camisa 35.

“É difícil imaginar Durant começando a temporada 2024/25 em Phoenix. A franquia vai trocá-lo e ele sabe disso. Salvo alguma grande mudança na campanha, será assim. As intenções de todos os lados parecem bem claras no fim das contas”, afirmou o analista.

Os rumores sobre o ala ficaram de pé até o último da trade deadline. Os cenários mais prováveis foram descartados logo de cara, como por exemplo, uma possível ida ao Golden State Warriors ou fazer parte da troca de Jimmy Butler. Mas propostas chegaram e foram ouvidas por Phoenix até o fim do período de trocas, algo impensável antes disso, mas que ocorreu.

Segundo o jornalista, isso tem haver, sobretudo, com a incapacidade do Suns em negociar Bradley Beal que tem a cláusula de veto para qualquer acordo em que não queira estar.

“Eu acho que uma troca de Kevin Durant no Suns é para onde estamos indo agora. Eles não estão vencendo partidas o suficiente. É um time de segundo nível de multas da NBA. Não é o caso de Phoenix se cansar dele, mas com a impossibilidade que a situação contratual de Beal tem para trocas, Durant se torna o grande ativo da franquia. Então, esse é o cenário”, explicou.

O jornalista ressaltou que o desejo de trocar o camisa 35 é uma coisa muito óbvia olhando para a situação da franquia, apesar do estranhamento devido ao tamanho do jogador na NBA.

“É sério, você não precisa de uma análise de alto nível para saber que Phoenix terá que trocá-lo. Além de todas essas questões que já citei, ele só tem um ano restante no seu contrato. Então, se você não quer perdê-lo de graça lá na frente, precisa fazer alguma coisa imediatamente. Várias equipes da liga se prepararam para isso e tem esse mesmo entendimento. Portanto, é para onde estamos indo”, concluiu Windhorst.

De fato, o contrato de Durant chega ao último ano em 2025/26. Ele receberá US$54.7 milhões e se tornará um agente livre depois disso. Todas as equipes interessadas provavelmente tentarão arranjar uma rápida extensão contratual além da própria troca.

O craque tem médias de 26.9 pontos, seis rebotes, 4.2 assistências e 1.3 toco em 36.8 minutos por partida nessa campanha.

