Suns faz história na NBA, mas perde para Grizzlies

O Phoenix Suns faz uma temporada estranha. Embora conte com astros como Kevin Durant, Devin Booker e Bradley Beal, não consegue deslanchar na temporada. Um exemplo foi na derrota para o Memphis Grizzlies na noite de terça-feira (25). Apesar de cinco jogadores superarem a marca de 20 pontos, algo que não acontecia na história do Suns desde 1990 na NBA, o time perdeu para o Grizzlies por 151 a 148.

Como resultado, o Suns perdeu o seu nono jogo nos últimos 11 na NBA. Agora, a equipe do Arizona soma 27 vitórias em 58 partidas e fica cada vez mais longe da zona de play-in. Para ter uma ideia, Phoenix está mais próximo de perder posição para o Portland Trail Blazers do que superar o Sacramento Kings, o décimo no Oeste.

Booker anotou 28 pontos, enquanto Durant fez 26 e Beal, 24. Além deles, Bol Bol, com 23 e Grayson Allen, com 21, foram os principais cestinhas do Suns diante do Grizzlies. Mas mesmo assim, o time não conseguiu a vitória. Por outro lado, Ja Morant (29 pontos e oito assistências), Jaren Jackson Jr (28 pontos e seis rebotes) e Desmond Bane (25 pontos e nove assistências), lideraram os donos da casa.

Além do fato de o Suns fazer história na NBA contra o Grizzlies, o jogo ainda teve um outro detalhe: foi a partida com mais pontos em toda a temporada 2024/25, com 299.

O jogo foi muito igual e por 22 vezes, esteve empatado, além de 22 mudanças na liderança. Apenas na prorrogação o Grizzlies conseguiu superar o Suns, mas teve um motivo: Ja Morant.

Apesar de o armador fazer uma temporada abaixo de seu normal, ele brilhou no fim. Aliás, até o terceiro período, o armador do Grizzlies sofreu muito contra os defensores do Suns. Morant acertou apenas dois dos 14 primeiros arremessos, mas finalizou com 15 pontos no último quarto, sendo os últimos 11 dele.

O Suns vencia o Grizzlies por 148 a 144 quando restava pouco mais de um minuto, após cesta de Durant. Desde então, o time de Phoenix não pontuou mais. Santi Aldama, de três, e Brandon Clarke, deram números finais ao jogo.

Phoenix chegou a liderar por dez no terceiro quarto e terminou o jogo com aproveitamentos de 53.5% nos arremessos de quadra e 56.8% em três pontos. Mas, mesmo assim, o Suns viu o Grizzlies vencer, o que deu ao time o segundo lugar no Oeste.

