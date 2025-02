Timberwolves fez de tudo para conseguir troca por Kevin Durant

De acordo com Marc Stein, do The Stein Line, o Minnesota Timberwolves tentou uma troca por Kevin Durant. O astro do Phoenix Suns esteve presente nos rumores da trade deadline, em razão da falta de adições por parte de seu time. Além do Timberwolves, times com Dallas Mavericks, Golden State Warriors e Houston Rockets também tentaram algo pelo veterano.

“O Timberwolves fez de tudo para conseguir a troca de Durant. A direção ligou para times rivais, na esperança de ficar abaixo do segundo nível de multas da NBA e agregar contratos para trazer Durant. A ideia era que ele jogasse ao lado de seu companheiro de seleção olímpica, Anthony Edwards”, informou Stein.

No fim, Durant decidiu não ir para o Timberwolves. Tudo o que tentou, assim como os outros times, teve o mesmo resultado. O Warriors, por exemplo, teria sido o mais próximo a fechar com o camisa 35, mas não houve um acordo até a trade deadline. Isso, por vontade do próprio astro.

Na época, as notícias apontaram que Durant não quis a troca por não gostar de Draymond Green. O astro do Suns, porém, negou a versão. Na contramão dos rumores, ele explicou que ainda queria analisar Phoenix na reta final de temporada para tomar uma decisão na sua carreira.

“As pessoas falam mal de mim o tempo todo. Não é por isso que eu não queria voltar. Eu só não queria ser trocado no meio da temporada. Não tenho nada contra o meu tempo com o Warriors. Ouvi dizer que foi porque não gosto de Draymond. Nada disso. No fim das contas, eu só não queria me mudar. Quero ver até onde o Suns pode chegar nesta temporada. Enfim, estou feliz por ainda estar em Phoenix”, afirmou Durant sobre a troca.

O Suns, por enquanto, ocupa o 11° lugar do Oeste. Hoje, estaria fora dos playoffs, assim como do play-in em 2025. Com a posição da equipe, aliás, os rumores de que Durant pode sair em troca na offseason voltaram a crescer, com vários times interessados.

O Timberwolves, portanto, pode tentar mais uma troca por Kevin Durant. Conseguir o craque, porém, não deve ser uma tarefa fácil. Como na trade deadline, Rockets, Warriors, Heat, além de Los Angeles Lakers e San Antonio Spurs também desejam o ala veterano para 2025/26.

Envolvido nos rumores de troca, Durant possui médias de 26.9 pontos, 6.0 rebotes, 4.2 assistências, além de aproveitamento de 38.8% em três pontos.

