Pelicans pode tentar troca por astro da NBA na offseason

O New Orleans Pelicans pode arriscar a troca por um astro da NBA. A franquia vive uma campanha decepcionante em 2024/25. Com dois meses restantes para os playoffs, a equipe, antes cotada para a disputa, tem o segundo pior recorde da liga. No entanto, ainda deseja ser competitiva na offseason.

A busca do Pelicans por um astro, então, pode acontecer justamente graças a campanha. Com o pior recorde do Oeste, a franquia tem 14% de chances de conseguir a primeira escolha do Draft. Se isso acontecer, em vez de selecionar uma promessa como Cooper Flagg, o time pode buscar uma troca, segundo Andy Quach, do site Pelican Debrief.

“Se o Phoenix Suns sofrer mais uma decepção, um dos seus astros pode pedir para ser trocado. Assim, o Pelicans poderia oferecer a escolha do Draft e um jogador como Dejounte Murray ou CJ McCollum”, projetou o jornalista.

O jornalista ainda considerou o atual momento do mercado da NBA. Na trade deadline, por exemplo, o Dallas Mavericks trocou Luka Doncic para o Anthony Davis. Enquanto isso, diversos astros têm pedido para sair de suas equipes por decepções nos playoffs. O Pelicans, assim, poderia se aproveitar para conseguir uma troca.

“Ninguém sabe quais estrelas podem querer sair na offseason. A última trade deadline mostrou que qualquer coisa é possível, com vários astros sendo negociados, entre Doncic, Anthony Davis e De’Aaron Fox. Se algum equipe decidir reconstruir ou abrir espaços para troca, o Pelicans pode montar um pacote irresistível”, garantiu.

Ainda para Quach, a troca por um astro na offseason da NBA pode reparar os erros passados do Pelicans. Em especial, na agência livre de 2024. De acordo com o jornalista, o time cometeu dois equívocos capitais para ter a campanha de 20245/25.

O primeiro foi não ter trocado CJ McCollum no passado. O exemplo dado pelo jornalista é ter negociado Brandon Ingram para o Toronto Raptors por um pacote irrelevante. Com o tempo passada para o atual ala-armador da equipe, Quach acredita que ele também pode perder valor de mercado.

Por fim, o analista acrescentou que Javonte Green também deveria ter sido trocado. Após ter uma boa campanha em 2023/24, o jogador despertou interesse de diversas franquias. Ainda assim, seguiu no Pelicans para a temporada 2024/25 da NBA. Porém, seus números caíram e seu valor de mercado também.

