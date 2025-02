Doug Christie chama jogadores do Kings para reunião

A derrota recente do Sacramento Kings forçou uma reunião entre Doug Christie e jogadores. O time caiu diante do Golden State Warriors por 132 a 108 na última sexta-feira. Desse modo, segundo Chris Haynes, o técnico teria convocado os titulares para a conversa para tratar sobre a derrota sofrido na NBA.

“Nesta reunião, Christie disse que está ao lado deles na luta. Mas que havia alguns pontos para tratar. Entre eles, garantir que todos entendessem como está o time agora”, disse Haynes.

A reunião, ainda de acordo com Haynes, envolveu Doug Christie, além de os seguintes jogadores do Kings: Malik Monk, DeMar DeRozan, Keegan Murray, Domantas Sabonis, e Zach Lavine. A ideia era falar sobre questões que estariam afetando o time nas últimas rodadas.

“Ele falou sobre cuidado com a bola, sobre como a equipe tem cedido na defesa e quis garantir que todo mundo esteja alinhado. Também falou sobre o valor da comunicação entre os jogadores e pediu a eles que busquem vitórias da melhor forma”, seguiu.

A reunião vem em um momento onde o Kings corre riscos na NBA. Com seis derrotas nos últimos dez jogos, o time caiu para o décimo lugar do Oeste em 2024/25. Desse modo, corre riscos de não alcançar os playoffs, como era queria no início da campanha atual.

Christie, inclusive, chegou a melhorar a campanha do Kings quando chegou ao time. Ele substituiu Mike Brown, demitido no meio da temporada, como técnico interino. Com ele, são 15 vitórias e dez derrotas. Mas a sequência atual, com duas derrotas consecutivas, mostrou problema que existiam com Brown.

“O Kings está 15-10 sob o comando de Christie. No entanto, depois dessa derrota para o Warriors, ele sentiu que era hora para conversar com seus titulares, esperando que a mensagem chegasse ao resto do grupo”, finalizou Haynes.

Adaptação

O momento do Kings também se dá pelas mudanças que aconteceram na trade deadline da NBA. Após o prazo de trocas, afinal, Sacramento montou um elenco praticamente novo. Primeiro, aconteceu a saída do astro De’Aaron Fox. Depois, chegaram Zach LaVine, Jonas Valanciunas, Jake LaRavia e Markelle Fultz.

Com tantas mudanças, Sabonis entendeu a necessidade de adaptação.

“É um time totalmente novo. Quanto mais rápido nos entrosarmos e entendermos tudo, melhor será para o grupo. Estamos vendo tudo isso agora. Fora de quadra, nós somos incríveis. Todo mundo gosta de todo mundo. Mas em quadra, ainda estamos em fase de ajustes, e todos podem ver isso. Mas o mais importante é vencer os jogos”, afirmou o astro.

