Victor Wembanyama encabeça times ideais de defesa da NBA

Com Victor Wembanyama, a NBA anunciou nesta sexta-feira (22) os times de defesa da temporada 2025/26. O processo contou com votos de cem jornalistas e profissionais de mídia dos EUA e Canadá. Em cada seleção, os votantes escolheram cinco jogadores para o ‘Primeiro Time’ e outros cinco para o ‘Segundo Time’.

Com as escolhas, foram atribuidos dois pontos para cada voto de ‘Primeiro Time’ e um para ‘Segundo Time’. Assim, os cinco jogadores com mais pontos apareceram na seleção de defesa principal da NBA.

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Defensor do Ano em 2026, Victor Wembanyama encabeçou o time ideal. Em 2025/26, o pivô venceu o prêmio de melhor defensor de forma unânime, recebendo todos os cem votos para primeiro lugar. Desse modo, a preferência também se repetiu para elegê-lo no ‘Primeiro Time’ de defesa.

Em 2025/26, Wembanyama teve médias de 25 pontos, 11.5 rebotes, 3.1 assistências e um roubo, em 64 jogos. Além disso, liderou a liga pelo terceiro ano seguido em tocos, com 3.1.

Os números de Wemby colocaram o Spurs como a terceira melhor defesa da NBA em 2025/26. Com um rating defensivo de 110.4, o time de San Antonio ficou atrás de Oklahoma City Thunder e Detroit Pistons. Além disso, a franquia se consolidou como uma das forças da liga, com a segunda posição do Oeste.

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Além de Victor Wembanyama, o time ideal de defesa da NBA contou com os outros dois finalistas do Defensor do Ano. Desse modo, Chet Holmgren e Ausar Thompson apareceram na seleção principal. O pivô do Oklahoma City Thunder se destacou em tocos, sendo o segundo em 2025/26, com 1.9 por jogo. Já o ala do Detroit Pistons liderou a liga em roubos, com dois por partida.

Rudy Gobert (Minnesota Timberwolves) e Derrick White (Boston Celtics) completaram o primeiro time de defesa da NBA. Vale lembrar que os dois ficaram em quarto e sexto, respectivamente, na disputa para Defensor do Ano.

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Por fim, no segundo time de defesa, a NBA anunciou Scottie Barnes, Cason Wallace, Bam Adebayo, OG Anunoby e Dyson Daniels.

Times de defesa da temporada 2025/26 da NBA

Primeiro time Victor Wembanyama (San Antonio Spurs): 200 pontos

Chet Holmgren (Oklahoma City Thunder): 190 pontos

Ausar Thompson (Detroit Pistons): 166 pontos

Rudy Gobert (Minnesota Timberwolves): 151 pontos

Scottie Barnes (Toronto Raptors): 146 pontos

Segundo time