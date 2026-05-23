Notícias Rumores Opinião Classificação Onde Assistir
Conferência Leste
Atlanta Hawks Boston Celtics Brooklyn Nets Charlotte Hornets Chicago Bulls Cleveland Cavaliers Detroit Pistons Indiana Pacers Miami Heat Milwaukee Bucks New York Knicks Orlando Magic Philadelphia 76ers Toronto Raptors Washington Wizards
Conferência Oeste
Dallas Mavericks Denver Nuggets Golden State Warriors Houston Rockets LA Clippers LA Lakers Memphis Grizzlies Minnesota T-Wolves New Orleans Pelicans OKC Thunder Phoenix Suns Portland Trail Blazers Sacramento Kings San Antonio Spurs Utah Jazz

Victor Wembanyama encabeça times ideais de defesa da NBA

NBA divulgou times de defesa da temporada nesta sexta-feira (22)

Por
Victor Wembanyama NBA defesa
Reprodução / X

Com Victor Wembanyama, a NBA anunciou nesta sexta-feira (22) os times de defesa da temporada 2025/26. O processo contou com votos de cem jornalistas e profissionais de mídia dos EUA e Canadá. Em cada seleção, os votantes escolheram cinco jogadores para o ‘Primeiro Time’ e outros cinco para o ‘Segundo Time’.

Com as escolhas, foram atribuidos dois pontos para cada voto de ‘Primeiro Time’ e um para ‘Segundo Time’. Assim, os cinco jogadores com mais pontos apareceram na seleção de defesa principal da NBA.

Continua após a publicidade

Defensor do Ano em 2026, Victor Wembanyama encabeçou o time ideal. Em 2025/26, o pivô venceu o prêmio de melhor defensor de forma unânime, recebendo todos os cem votos para primeiro lugar. Desse modo, a preferência também se repetiu para elegê-lo no ‘Primeiro Time’ de defesa.

Em 2025/26, Wembanyama teve médias de 25 pontos, 11.5 rebotes, 3.1 assistências e um roubo, em 64 jogos. Além disso, liderou a liga pelo terceiro ano seguido em tocos, com 3.1.

Os números de Wemby colocaram o Spurs como a terceira melhor defesa da NBA em 2025/26. Com um rating defensivo de 110.4, o time de San Antonio ficou atrás de Oklahoma City Thunder e Detroit Pistons. Além disso, a franquia se consolidou como uma das forças da liga, com a segunda posição do Oeste.

Continua após a publicidade

Leia mais

Além de Victor Wembanyama, o time ideal de defesa da NBA contou com os outros dois finalistas do Defensor do Ano. Desse modo, Chet Holmgren e Ausar Thompson apareceram na seleção principal. O pivô do Oklahoma City Thunder se destacou em tocos, sendo o segundo em 2025/26, com 1.9 por jogo. Já o ala do Detroit Pistons liderou a liga em roubos, com dois por partida.

Rudy Gobert (Minnesota Timberwolves) e Derrick White (Boston Celtics) completaram o primeiro time de defesa da NBA. Vale lembrar que os dois ficaram em quarto e sexto, respectivamente, na disputa para Defensor do Ano.

Continua após a publicidade

Por fim, no segundo time de defesa, a NBA anunciou Scottie Barnes, Cason Wallace, Bam Adebayo, OG Anunoby e Dyson Daniels.

Times de defesa da temporada 2025/26 da NBA

Primeiro time

Victor Wembanyama (San Antonio Spurs): 200 pontos
Chet Holmgren (Oklahoma City Thunder): 190 pontos
Ausar Thompson (Detroit Pistons): 166 pontos
Rudy Gobert (Minnesota Timberwolves): 151 pontos
Scottie Barnes (Toronto Raptors): 146 pontos

Segundo time

Scottie Barnes (Toronto Raptors): 130 pontos
Cason Wallace (Oklahoma City Thunder): 94 pontos
Bam Adebayo (Miami Heat): 71 pontos
OG Anunoby (New York Knicks): 67 pontos
Dyson Daniels (Atlanta Hawks): 50 pontos

Continua após a publicidade

comentários