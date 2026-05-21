Spurs precisa de De’Aaron Fox contra o Thunder

Logo após a vitória do San Antonio Spurs sobre o Oklahoma City Thunder no primeiro jogo da série, muitos fãs de NBA disseram que o armador De’Aaron Fox não era necessário no time texano. Isso porque ele não jogou por conta de uma lesão no tornozelo e, mesmo assim, San Antonio venceu. No entanto, havia um sinal bem claro naquele triunfo: Fox é muito importante.

Claro que os dois jovens armadores do time, Stephon Castle e Dylan Harper estão sendo preparados para o futuro. Em breve, vai ser possível entender uma saída do antigo jogador do Sacramento Kings. É a ordem natural das coisas. Mas, ainda, não é a hora.

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De’Aaron Fox fez falta no primeiro jogo, assim como no segundo. Tanto é que o técnico Mitch Johnson teve de usar Jordan McLaughlin, que teve 89 pontos ao longo da campanha, na segunda partida. Quem falar o contrário, é porque não acompanha o Spurs de perto.

Stephon Castle, como resultado, teve de ser o único com a bola nas mãos. Claro que Harper ganhou espaço, mas muito menos como criador de jogadas ou de quem as inicia. Então, nos dois jogos dos playoffs da NBA, Castle quebrou um recorde negativo: 20 erros de ataque.

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E, se existe algo que o Thunder mais pune qualquer adversário na liga, incluindo o Spurs, é turnover. No total, San Antonio teve 44 falhas ofensivas e o time de Oklahoma City fez 55 pontos só a partir disso.

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Sem De’Aaron Fox, Castle se vê pressionado em várias situações que os jogadores do Thunder o atacam e o Spurs perde a bola. Isso acontece muito com o time de San Antonio posicionado, com Victor Wembanyama no post, esperando o passe. E vem, muitas vezes, “telegrafado”. Aquele “balãozinho” que funciona para a equipe do Texas contra a maioria dos oponentes.

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Mas contra o Thunder, tem sempre alguém de olho na cobertura. Apesar de toda a altura do francês, um defensor dá o tranco nele e outro antecipa. Então, o resultado é o mesmo: erro de ataque.

Essa pressão do Thunder não funciona contra Fox. Afinal, os números mostram isso. Nos cinco jogos na fase regular contra a equipe de Oklahoma City, o armador teve um total de cinco turnovers. Sim, um por partida. Só ontem (20), Castle ficou com nove.

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Ele é extremamente seguro, faz boas leituras e entende o momento de acelerar, fingir um passe e trabalhar a bola. Por isso, ele acaba errando menos. Os jogadores do Thunder reagem por antecipação. Não o que está marcando o homem da bola, mas aqueles na linha do passe.

No entanto, Fox desfalcou o Spurs nos dois primeiros jogos da final do Oeste. Uma lesão no tornozelo o impede de ter a mobilidade que precisa. E sem isso, ele viraria alvo fácil para uma defesa insana como a do Thunder.

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Lesão de Dylan Harper

Se a coisa estava difícil sem De’Aaron Fox, o Spurs teve ainda mais problemas contra o Thunder no segundo jogo quando Dylan Harper saiu com contusão na perna. O jovem deixou a partida, enquanto o técnico não deu nenhuma informação sobre a gravidade.

Por ora, ninguém sabe se ele vai poder entrar em quadra nesta sexta-feira (22). Mas o fato é que ele não vinha caindo na pressão do oponente. Nos dois primeiros jogos, Harper teve dois erros de ataque e produziu 36 pontos e nove assistências. Ontem, saiu com pouco menos de 25 minutos em quadra.

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Stephon Castle é excelente nos dois lados da quadra, mes está sendo muito pressionado e, assim, se mostra afobado no ataque. Muitas vezes, ele quer decidir sozinho e cai em “armadilhas” que o Thunder prepara contra o Spurs. De novo, são lances que parecem simples, mas o técnico Mark Daigneault, campeão e vencedor do prêmio de melhor treinador da NBA em 2024, sabe o que faz.

Tal pressão começa a partir do momento em que San Antonio cruza a quadra. O time espera quem vai se movimentar para um pick and roll e ataca o que estiver com a bola. Enquanto isso, os outros ficam na linha do passe. Por isso, várias vezes em que a ideia era acionar Wembanyama, já tinha alguém na cobertura. Fica fácil e previsível.

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O Spurs precisa de Fox e Harper para o terceiro jogo da série, que acontece nesta sexta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), em San Antonio. A série está em 1 a 1.