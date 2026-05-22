Stephon Castle quebra recorde negativo nos playoffs da NBA

A primeira campanha de Stephon Castle nos playoffs da NBA, assim como o rendimento do San Antonio Spurs, vinha muito bem. Até que chegaram as finais do Oeste. O jovem armador cometeu 20 desperdícios de posse de bola só nos dois primeiros jogos da série contra o Oklahoma City Thunder. Isso é um novo recorde da liga, pois nenhum atleta havia somado tantos erros em dois jogos de playoffs desde 1968.

“Eu acho que o problema é pessoal. Estou me apressando demais para agir e, com isso, não dou tempo para os bloqueios causarem impacto na defesa. Alguns dos meus erros também têm a ver com cansaço, mas, a esta altura do ano, isso não é desculpa. Todo mundo está cansado. O fato é que estou colocando o meu time em desvantagem com tantos turnovers”, lamentou o jogador, depois da derrota no segundo jogo da série.

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O aumento dos desperdícios de bola de Stephon Castle, a princípio, não são um acaso. O titular texano está com um volume muito maior nos últimos jogos por causa das lesões de De’Aaron Fox e Dylan Harper. Ele se acostumou a estar em quadra sem com um dos dois armadores ao seu lado. Por isso, admite que ter uma mudança na rotação em um momento tão avançado dos playoffs é algo para que não estava pronto.

“Ter outro armador e condutor de bola em quadra comigo o tempo inteiro, certamente, é um luxo. Isso me ajuda demais, então é duro perder isso em um momento importante. Mas tenho que entender que uma pessoa não vai substituir tudo o que tanto De’Aaron Fox, quanto Dylan fazem. Precisamos que suprir a ausência deles como um time, juntos”, pregou um dos principais jovens talentos da NBA.

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Teste de rotação

Essa é uma tarefa difícil para Castle, antes de tudo, por já não atua como um armador mais “tradicional” desde os tempos do basquete colegial. E o Spurs entendeu isso nos últimos tempos. O que saiu dos planos, na verdade, foi estar com Fox e Dylan Harper lesionados ao mesmo tempo. Não só o próprio jogador, mas o time não estava pronto para esse tipo de situação.

“Perder dois dos seus criadores primários coloca muita pressão em Stephon. Além disso, desafia a nossa tomada de decisões sobre quem inicia o ataque, qual deve ser a jogada e tudo mais. Nós vamos ter que ser mais precisos nos próximos jogos porque não será fácil vencer assim. Ceder 27 pontos a partir dos nossos erros não é a fórmula para a vitória”, avaliou o técnico Mitch Johnson.

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O treinador, no entanto, não credita todos os erros a Castle e o resto do elenco. Afinal, ele sabe que há uma defesa do mais alto nível do outro lado também. “A nossa rotação de armação está sendo testada nesse momento. Mas não podemos esquecer que esse Thunder é um dos melhores times da liga forçando erros de ataque dos adversários. São os campeões”, reconheceu.

Cachorro grande

Johnson entendeu a dificuldade de Stephon Castle no segundo jogo das finais e “ativou” um atleta inesperado para os playoffs da NBA. O veterano Jordan McLaughlin entrou em quadra por sete minutos, depois da lesão de Harper, para manter as formações de dois armadores. Mas está claro que não pode ser uma solução em longo prazo, especialmente contra um rival como o Thunder.

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“Eu sei que não tem sido fácil, mas Stephon é um ‘cachorro grande’. É um dos grandes competidores do nosso time. Por isso, não estou preocupado com esse momento dele. Tenho certeza de que ele descobrir as soluções para sair dessa fase. Vai fazer as coisas funcionarem. Não tenho dúvidas, então, de que ele vai ficar bem”, garantiu o reserva Keldon Johnson.