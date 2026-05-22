NBA: LeBron James adia decisão sobre futuro na offseason

Aos 41 anos, astro é agente livre pela primeira vez em toda a sua carreira

Quatro vezes campeão da NBA, o astro LeBron James ainda não sabe o que vai fazer na offseason. Na última edição do podcast Mind of Game, ao lado de Steve Nash, o camisa 23 não quer definir seu futuro tão cedo. Agente livre pela primeira vez na carreira, o jogador quer ter tempo para refletir o que vai fazer na próxima temporada.

“Eu ainda estou no momento em que só estou tendo um tempo para mim mesmo, então eu nem pensei muito sobre o futuro. Claro que sei que sou um agente livre e eu posso ter controle sobre o meu destino. Seguir na mesma franquia ou se vou para outro lugar, mas eu não cheguei a esse ponto. Eu nem tirei minhas férias com a minha família”, disse.

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Aos 41 anos, LeBron James encerrou seu contrato com o Los Angeles Lakers e possui várias opções para o resto de sua carreira. Ele pode seguir no time californiano, se juntar a outros astros da liga ou, até mesmo, se aposentar. Por enquanto, sua decisão não sai tão cedo. De acordo com o ala, isso pode levar muito tempo na offseason.

“Acho que em junho, no meio de junho ou julho, assim que a agência livre começar a mostrar o que vai ser a próxima temporada, vou sentir como vai ser meu futuro. Mas eu quero saber lá se eu sigo jogando o jogo que eu amo, o que sei que ainda posso contribuir e jogar em alto nível ou não. Mas eu ainda não cheguei nessa fase”, afirmou James, quatro vezes MVP da NBA.

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LeBron James destacou que vencer na NBA é a sua principal meta para definir seu futuro na offseason. Sem ter a chance de brigar pelo título, é pouco provável que ele vá jogar em algum time mais fraco. Sua ideia é estar em um lugar que possa ser campeão mais uma vez antes de se aposentar.

“Não tem como (jogar por um time ruim), pois vencer é o que te motiva a trabalhar todos os dias. Então, se eu estiver em um grupo de caras que sintam a mesma coisa e não queira andar para trás… Eu entendo que uma temporada é como uma maratona, mas as fases ao longo dela são o que importa para chegar em uma corrida mais rápida, o que é agora (playoffs)”, disse James.

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De acordo com o atleta, a sua família vai fazer parte de sua decisão. Antes de ter certeza o que vai fazer na offseason da NBA, ele quer estar “na mesma página” que sua esposa e filhos.

“É uma decisão conjunta, pois tem o lado em que eu quero ir para um lugar onde eu possa vencer, mas vai depender do que eles querem”, concluiu.

Futuro de LeBron na NBA

No papo com Steve Nash, LeBron citou planos 1A e 1B, o que pode ser entre seguir na NBA ou se aposentar. Mas, ao mesmo tempo, pode ser entre ficar em Los Angeles e jogar em outro lugar.

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Vale lembrar que na última offseason, James era alvo do Golden State Warriors, Cleveland Cavaliers, Miami Heat, Dallas Mavericks e Los Angeles Clippers, além do Lakers. Como o Mavs já não faz mais parte de seus planos (a presença de Anthony Davis era parte disso), sobram Warriors, Cavs, Heat e Clippers. Isso, caso não volte ao time onde foi campeão em 2020.

Na teoria, o Lakers vai seguir seu trabalho sem ele e “entregar o time” a Luka Doncic de vez. Ficar na Califórnia seria mais prático para a sua família e ele, enquanto o voltar para Cleveland, por um ano, seria para encerrar onde começou. Ou seja, o Heat não deve ser uma de suas opções.

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Sobrariam Warriors, Clippers e Cavaliers. Enquanto ir para San Francisco ele poderia cumprir o sonho de jogar ao lado de Stephen Curry, pesa o fato de ser amigo de Draymond Green (ambos possuem o mesmo agente) e já falaram sobre isso. Por fim, ficar em Los Angeles seria apenas por conta de sua família e de ter trabalhado com o técnico Tyronn Lue.

A agência livre da NBA começa no dia 30 de junho, às 19h (horário de Brasília).