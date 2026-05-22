Onde assistir playoffs NBA: Thunder x Spurs
Thunder empatou série após vencer Jogo 2
Saiba onde assistir ao Jogo 3 entre San Antonio Spurs x Oklahoma City Thunder, válido pelas finais do Oeste nos playoffs da temporada 2025/26 da NBA, nesta sexta-feira (22). As equipes se enfrentam no Frost Bank Center, a partir das 21h30 (horário de Brasília).
Datas da série
18/05: San Antonio Spurs 122 x 115 Oklahoma City Thunder
20/05: San Antonio Spurs 113 x 122 Oklahoma City Thunder
22/05: Oklahoma City Thunder x San Antonio Spurs
24/05: Oklahoma City Thunder x San Antonio Spurs
26/05: San Antonio Spurs x Oklahoma City Thunder *
28/05: Oklahoma City Thunder x San Antonio Spurs *
30/05: San Antonio Spurs x Oklahoma City Thunder *
*Se necessário
Oklahoma City Thunder (1)
O Thunder empatou as finais do Oeste ao vencer o Jogo 2 em casa. Dessa vez, o time de Oklahoma City controlou o duelo do início ao fim e conseguiu confirmar a vitória, com grande atuação de Shai Gilgeous-Alexander. O atual MVP marcou 30 pontos, além de novo assistências e quatro rebotes.
|Pos
|Jogador
|Altura
|Idade
|G
|Shai Gilgeous-Alexander
|1,98
|27
|G
|Lu Dort
|1,91
|26
|G
|Cason Wallace
|1,93
|22
|G
|Ajay Mitchell
|1,96
|23
|G
|Nikola Topic
|1,97
|20
|G
|Jared McCain
|1,93
|22
|F
|Jalen Williams
|1,97
|25
|F
|Alex Caruso
|1,93
|32
|F
|Aaron Wiggins
|1,98
|27
|F
|Isaiah Joe
|1,93
|26
|F
|Kenrich Williams
|1,98
|31
|F
|Brooks Barnhizer
|1,98
|24
|C
|Chet Holmgren
|2,14
|23
|C
|Isaiah Hartenstein
|2,13
|27
|C
|Jaylin Williams
|2,08
|23
|C
|Thomas Sorber
|2,09
|20
|C
|Branden Carlson
|2,13
|26
Time titular: Shai Gilgeous-Alexander, Ajay Mitchell, Lu Dort, Chet Holmgren e Isaiah Hartenstein
San Antonio Spurs (1)
O Spurs não conseguiu repetir a grande atuação do Jogo 1. No segundo jogo das finais do Oeste, o time de San Antonio sofreu sem De’Aaron Fox e ainda perdeu Dylan Harper por lesão. O cestinha foi Stephon Castle, com 25 pontos, enquanto Victor Wembanyama teve 21 pontos e 17 rebotes.
|Pos
|Jogador
|Altura
|Idade
|G
|De’Aaron Fox
|1,91
|28
|G
|Stephon Castle
|1,96
|21
|G
|Dylan Harper
|1,97
|20
|G
|Jordan McLaughlin
|1,80
|30
|F
|Devin Vassell
|1,96
|25
|F
|Julian Champagnie
|2,03
|24
|F
|Keldon Johnson
|1,96
|26
|F
|Harrison Barnes
|2,03
|33
|F
|Carter Bryant
|2,03
|20
|F
|Lindy Waters
|1,98
|28
|F
|Kelly Olynyk
|2,11
|35
|F
|David Jones-Garcia
|1,98
|24
|F
|Emanuel Miller
|1,96
|25
|F
|Harrison Ingram
|1,96
|23
|C
|Victor Wembanyama
|2,23
|22
|C
|Luke Kornet
|2,18
|30
|C
|Mason Plumlee
|2,11
|36
|C
|Bismack Biyombo
|2,06
|33
Time titular: Stephon Castle, Devin Vassell, Keldon Johnson, Julian Champagnie e Victor Wembanyama
Onde assistir ao Jogo 3 entre Spurs x Thunder pelos playoffs da NBA hoje (22)
Onde assistir: Amazon Prime Video
Data: 22/05/2026
Horário: 21h30 (horário de Brasília)
Local: Frost Bank Center, San Antonio
