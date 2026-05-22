Onde assistir playoffs NBA: Thunder x Spurs

Thunder empatou série após vencer Jogo 2

Saiba onde assistir ao Jogo 3 entre San Antonio Spurs x Oklahoma City Thunder, válido pelas finais do Oeste nos playoffs da temporada 2025/26 da NBA, nesta sexta-feira (22). As equipes se enfrentam no Frost Bank Center, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Datas da série

18/05: San Antonio Spurs 122 x 115 Oklahoma City Thunder
20/05: San Antonio Spurs 113 x 122 Oklahoma City Thunder
22/05: Oklahoma City Thunder x San Antonio Spurs
24/05: Oklahoma City Thunder x San Antonio Spurs
26/05: San Antonio Spurs x Oklahoma City Thunder *
28/05: Oklahoma City Thunder x San Antonio Spurs *
30/05: San Antonio Spurs x Oklahoma City Thunder *

*Se necessário

Oklahoma City Thunder (1)

O Thunder empatou as finais do Oeste ao vencer o Jogo 2 em casa. Dessa vez, o time de Oklahoma City controlou o duelo do início ao fim e conseguiu confirmar a vitória, com grande atuação de Shai Gilgeous-Alexander. O atual MVP marcou 30 pontos, além de novo assistências e quatro rebotes.

PosJogadorAlturaIdade
GShai Gilgeous-Alexander1,9827
GLu Dort1,9126
GCason Wallace1,9322
GAjay Mitchell1,9623
GNikola Topic1,9720
GJared McCain1,9322
FJalen Williams1,9725
FAlex Caruso1,9332
FAaron Wiggins1,9827
FIsaiah Joe1,9326
FKenrich Williams1,9831
FBrooks Barnhizer1,9824
CChet Holmgren2,1423
CIsaiah Hartenstein2,1327
CJaylin Williams2,0823
CThomas Sorber2,0920
CBranden Carlson2,1326

Time titular: Shai Gilgeous-Alexander, Ajay Mitchell, Lu Dort, Chet Holmgren e Isaiah Hartenstein

San Antonio Spurs (1)

O Spurs não conseguiu repetir a grande atuação do Jogo 1. No segundo jogo das finais do Oeste, o time de San Antonio sofreu sem De’Aaron Fox e ainda perdeu Dylan Harper por lesão. O cestinha foi Stephon Castle, com 25 pontos, enquanto Victor Wembanyama teve 21 pontos e 17 rebotes.

PosJogadorAlturaIdade
GDe’Aaron Fox1,9128
GStephon Castle1,9621
GDylan Harper1,9720
GJordan McLaughlin1,8030
FDevin Vassell1,9625
FJulian Champagnie2,0324
FKeldon Johnson1,9626
FHarrison Barnes2,0333
FCarter Bryant2,0320
FLindy Waters1,9828
FKelly Olynyk2,1135
FDavid Jones-Garcia1,9824
FEmanuel Miller1,9625
FHarrison Ingram1,9623
CVictor Wembanyama2,2322
CLuke Kornet2,1830
CMason Plumlee2,1136
CBismack Biyombo2,0633

Time titular: Stephon Castle, Devin Vassell, Keldon Johnson, Julian Champagnie e Victor Wembanyama

Onde assistir ao Jogo 3 entre Spurs x Thunder pelos playoffs da NBA hoje (22)

Onde assistir: Amazon Prime Video
Data: 22/05/2026
Horário: 21h30 (horário de Brasília)
Local: Frost Bank Center, San Antonio

