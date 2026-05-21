Times da NBA acreditam em troca de Kyrie Irving no Mavericks

Kyrie Irving não disputou um jogo sequer nesta temporada, mas o Dallas Mavericks não cogitou a troca do craque. Ou melhor, não cogitou até agora. Afinal, nos bastidores, os rivais estão de olho e atentos. Segundo Shams Charania, da ESPN, candidatos ao título monitoram a situação do armador e creem que ele pode ser negociado na offseason.

“Masai Ujiri disse que a franquia deve a si mesma ver Kyrie e Cooper Flagg juntos em quadra. Mas vários contenders monitoram o astro. Ele só tem mais um ano garantido de contrato e, em seguida, pode exercer uma opção de extensão. Ou ser agente livre. Com isso, tem algum controle sobre o seu futuro”, explicou o conceituado jornalista.

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Os rumores sobre Kyrie Irving ganharam força depois da chegada de Ujiri à presidência do Mavericks. O novo executivo está no cargo há pouco tempo, mas já tomou algumas grandes decisões. Ele garante, como citado, que a saída do veterano nem passa pela sua cabeça. No entanto, para Charania, a situação pode ir além da vontade dos texanos.

“Ele já tem 34 anos e é campeão da NBA, mas está interessado em Dallas. Possui muito interesse, em particular, na evolução de Cooper. Masai quer vê-los juntos. Entendemos isso. No entanto, qual é a visão que Dallas tem para o futuro de Kyrie? A equipe precisa mostrar que o vê fazer parte disso por mais do que só um ano”, detalhou o repórter.

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Mentor

Os planos do Mavericks, a princípio, giram todos em torno de Flagg. Então, há um fator novo que atrapalha qualquer intenção de trocar Irving: a vontade do ala. Ambos ainda não atuaram juntos, mas já se tornaram grandes amigos na expectativa da parceria. O jovem contou como o colega o ajudou durante a campanha de estreia na liga.

“Kyrie entende as adversidades que tive na temporada, pois já passou pelo que passei. Foi uma primeira escolha do draft e teve uma prova de fogo, assim como eu. Ele sabia que eu não tinha outras pessoas ao meu redor que viveram isso. Então, foi um ótimo veterano me oferecendo conselhos nos piores momentos”, elogiou o calouro.

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Irving serviu como um guia para Flagg nos momentos de mais dificuldades e até quando duvidou de si próprio. “Eu nunca perdi tantos jogos em minha vida. Isso é duro demais para um competidor. Mas só o fato de ouvir Kyrie dizer que eu estou fazendo as coisas certas e só tenho que seguir positivo me ajudou muito”, concluiu.

Peça única

Trabalhar com Kyrie Irving, em meio a especulações de troca no Mavericks, trouxe uma lembrança para Masai Ujiri. Algo que nem poderia prever, mas serve como um conselho hoje. Há anos, por algum motivo, ele conversou com Kevin Durant sobre o armador. A reflexão que veio dessa conversa está mais viva do que nunca na cabeça do dirigente.

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“Uma vez, Kevin me disse que só há um Kyrie Irving no mundo. É uma frase que ficou em minha mente. Então, acho que temos que achar um jeito de encaixá-lo em nosso programa. Nós estamos conversando e acho que vai dar tudo certo. Eu estou curioso, acima de tudo, para ver como vai jogar com Cooper”, contou o executivo de Dallas.