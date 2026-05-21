Heat faz proposta de troca por Giannis Antetokounmpo

O Miami Heat deve insistir na troca por Giannis Antetokounmpo na próxima offseason. Após fracassar no negócio pelo astro durante a trade deadline, o time da Flórida deve realizar uma nova proposta pelo grego. Vale lembrar que os rumores indicam que o camisa 34 não deve seguir no Milwaukee Bucks para 2026/27.

Inclusive, de acordo com o jornalista Gery Woelfel, o Heat já tem até uma proposta por Giannis Antetokounmpo. O pacote deve ser centrado em Tyler Herro, Jaime Jaquez Jr e Kel’el Ware, além da 13ª escolha de 2026 e duas seleções futuras de primeira rodada. Ou seja, o time de Miami está disposto a abrir mão de várias peças pelo grego.

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O interesse do Heat na troca por Giannis é antigo. Desde que os rumores ganharam força no fim de 2024/25, o time passou a monitorar a situação do grego. Na última trade deadline, o Heat chegou a fazer uma proposta similar ao Bucks, que quase foi aceita.

De acordo com Shams Charania, da ESPN, a oferta de troca do Heat tinha Tyler Herro e Kel’el Ware, entre outros jogadores. Além disso, o Bucks receberia múltiplas escolhas e swaps (troca de posição) de Draft.

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No entanto, o Bucks preferiu segurar o astro por mais alguns meses. Assim, a poucas horas do fim do prazo de trocas, informou ao Heat que estava fora do negócio. Segundo Charania, a ideia da franquia de Milwaukee é obter uma oferta melhor por Giannis Antetokounmpo nesta offseason.

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O Heat, ainda assim, deve insistir na mesma oferta de troca por Giannis Antetokounmpo. A expectativa de Miami é que o grego enfim force sua saída de Milwaukee. Desse modo, o Bucks não teria outra opção se não aceitar a proposta.

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O time de Miami ainda definiu que não abrirá mão de Bam Adebayo na troca por Giannis. Segundo Brett Siegel, do Clutch Points, o único jogador intocável é o camisa 13. Isso porque a ideia é formar uma dupla de garrafão entre o pivô e o astro grego na NBA.

“Pat Riley e a diretoria estão dispostos a dar ao Bucks tudo o que quiserem, exceto Adebayo, assim como já estavam em fevereiro. A diferença agora é que, além de montar o pacote em torno de Tyler Herro, Kel’el Ware, e Jaime Jaquez Jr., o Miami também pode incluir três picks de primeira rodada e três trocas de escolhas”, disse Siegel.

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Por fim, várias times monitoram a situação de Giannis no Bucks. Além do Heat, estão de olho na troca: Cleveland Cavaliers, Golden State Warriors, Houston Rockets, Los Angeles Clippers, Los Angeles Lakers e Orlando Magic.