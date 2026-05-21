Thunder celebra “vitória de imposição” no jogo 2 da final do Oeste

O Oklahoma City Thunder não tinha opção a não ser a vitória no segundo jogo da final da conferência Oeste. Afinal, após a derrota na primeira partida, outro revés em casa iria encaminhar a sua eliminação. E, sob pressão, os atuais campeões deram uma resposta. O time controlou o duelo depois de um primeiro quarto parelho e, com isso, superou o San Antonio Spurs para empatar a série.

“Não há nada de tão especial que você possa fazer a esta altura do ano. Cada time tem a sua identidade, então vence quem impõe essa identidade. Não importa em que fase dos playoffs estejamos ou o número de jogos da série. Por isso, hoje, eu sinto que o mais importante é que fizemos um trabalho melhor se impondo do que no primeiro jogo”, explicou o astro Shai Gilgeous-Alexander.

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A vitória, no entanto, foi além de uma imposição de identidade do Thunder. A equipe se impôs também pela participação do seu banco. Os reservas dos donos da casa anotaram 57 pontos, enquanto os visitantes só fizeram 25. Além disso, houve o aspecto mental e emocional. Esse último, aliás, foi o que mais animou o técnico Mark Daigneault.

“Os nossos jogadores fizeram um ótimo trabalho, em particular, pelo viés anímico da partida. Era uma noite de recuperação para todos, depois de um primeiro jogo duro e emotivo. Não é fácil perder do jeito que ocorreu no outro dia, sabe? Nós só tivemos 48 horas para nos reequilibrar para seguir na final. Mas, no fim das contas, eu sinto que fizemos um bom trabalho”, celebrou o treinador.

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Acostumados

O crescimento ofensivo do Thunder entre os dois primeiros jogos contra o Spurs foi um ponto claro. Depois de marcar 115 pontos em duas prorrogações, a equipe fez 122 pontos contra a defesa texana nesta quarta-feira. Acertou 8% a mais dos arremessos de quadra e deu nove assistências a mais. Para Gilgeous-Alexander, isso foi resultado de um time mais “acostumado” com os desafios do rival.

“Eu sinto que, antes de tudo, estamos um pouco mais confortáveis com o estilo de defesa de San Antonio. É diferente de qualquer outro time, então precisamos de alguns jogos para nos acostumar. Eles têm uma marcação muito, mas muito boa mesmo. Por isso, a gente deve seguir melhorando a cada partida para ter chances de avançar”, apontou o MVP da temporada.

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No entanto, a sensação de conforto não pode levar a um relaxamento. Gilgeous-Alexander, bem como Daigneault, vê margem de melhora na equipe. “Nós temos que nos comunicar ainda melhor, pois essa é uma defesa completa. Possui todas as qualidades. Sabemos que jogamos bem o bastante para vencer o jogo hoje. Mas é preciso mais para ganhar a série”, cravou o astro da equipe.

Combate

Um dos símbolos da reação e vitória do Thunder no segundo jogo da final do Oeste foi Isaiah Hartenstein. O jogador mal ficou em quadra na partida inicial contra o Spurs, pois foi dominado por Victor Wembanyama. Mas, dessa vez, a coisa mudou. Ele atuou por 27 minutos e foi crucial para o triunfo com uma defesa “combativa” – até demais – em cima do astro francês.

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“Esse tipo de jogo exige uma abordagem física. Eu acho que San Antonio foi mais físico na primeira partida, então queria marcar uma mudança de postura desde o início. É claro que Victor é um grande jogador, então, de qualquer forma, vai superar a defesa às vezes. Mas era o meu papel fazer o seu trabalho o mais difícil possível”, afirmou o pivô de 28 anos.