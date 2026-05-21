NBA Draft 2026: Caleb Wilson

Ala-pivô de North Carolina é projetado como uma escolha top 4 do recrutamento deste ano

O Jumper Brasil segue com a série de perfis das maiores promessas do Draft de 2026 da NBA, agora com o ala-pivô Caleb Wilson. Destaque da Universidade de North Carolina, ele é projetado como uma escolha top 4 do recrutamento deste ano. Confira, portanto, a análise do portal para o atleta de 19 anos.

Caleb Wilson

Idade: 19 anos

País: EUA

Universidade: North Carolina (freshman – uma temporada no College)

Posição: ala-pivô

Altura: 6’9″ (2,08m)

Envergadura: 7’0.25″ (2,14m)

Peso: 96 kg

Médias na última temporada: 19,8 pontos, 9,4 rebotes, 2,7 assistências, 1,5 roubo de bola, 1,4 toco, dois turnovers, 57,8% nos arremessos gerais, 25,9% nas bolas de três (com 1,1 tentativa por jogo), 71,3% nos lances livres (com 7,4 tentativas), 31,3 minutos por jogo

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Atributos físicos e atléticos

Caleb Wilson é um dos jogadores mais atléticos do Draft 2026. Afinal, ele é dono de uma agilidade impressionante para um jogador de 2,08m de altura. Além disso, o jovem possui uma explosão e impulsão invejáveis. Em suma, Wilson combina mobilidade e coordenação motora raras para um big. Portanto, se move como um armador.

Na maior parte do tempo, Wilson vai jogar como ala-pivô na NBA. Mas, em alguns momentos, ele poderá atuar na posição 5, em formações mais baixas. Por isso, o jovem precisa ganhar massa muscular. Ou seja, ficar mais forte para encarar os bigs da liga.

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Disputou apenas 24 jogos por North Carolina, já que passou por uma cirurgia no polegar direito (que fraturou durante um treino). Desse modo, Caleb ficou de fora do fim da fase regular e do March Madness.

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Ataque

Excelente e explosivo finalizador, um espaçador vertical. Dono de um ótimo controle corporal, Wilson consegue chegar à cesta com facilidade. Assim, é um rim-runner de elite, um alvo fácil de pontes aéreas (ótimo cutter). Por isso, ele liderou a conferência ACC em enterradas e “vive” na linha do lance livre.

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Confortável para colocar a bola no chão, Wilson é capaz de criar o próprio arremesso. Dono de um sólido jogo de costas para a cesta (bom trabalho de pés). Tem a habilidade de pontuar após o drible (hesitações, spin moves). Além disso, possui um arremesso promissor na média distância.

Quase nulo no perímetro. Em 2025/26, Wilson teve um baixo volume nas bolas de três, e um aproveitamento ruim. No entanto, sua boa mecânica de arremessso dá a esperança para que ele evolua na longa distância. Vários atletas chegam à NBA muito crus nessa área e se tornam arremessadores confiáveis. Kawhi Leonard e Jaylen Brown são a prova disso.

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Passador em evolução. Wilson mostrou que é capaz de conectar bons passes, especialmente no short roll ou quando recebe a dobra de marcação.

Defesa

Excelente e versátil defensor. Wilson é capaz de marcar tanto os jogadores mais baixos e ágeis quanto os bigs. Tem um ótimo timing para dar tocos e mãos rápidas para interceptar linhas de passe. Além disso, possui grandes instintos e noção de espaço na defesa coletiva. Disruptivo, Wilson cobre buracos e usa atleticismo para impactar a proteção do aro na defesa de ajuda.

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Por conta do biotipo longo e franzino, Wilson deverá ter dificuldades contra pivôs pesados no post.

Reboteiro de elite. Agressivo, Wilson utiliza bem sua impulsão e tamanho para se destacar nas duas tábuas. Além disso, mostra excelência no box-out (bloqueio de rebote).

Conclusão

Caleb Wilson é um dos maiores talentos do Draft 2026 da NBA. Afinal, ele fez uma grande temporada no College. Mais do que isso, mostrou que é capaz de impactar nos dois lados da quadra. Incansável, agressivo no ataque à cesta, passador em franca evolução e um potencial defensor de elite. Falta, porém, o arremesso de longa distância.

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Com o hype em cima do trio AJ Dybantsa, Darryn Peterson e Cam Boozer, Wilson passou um pouco despercebido. Mas o potencial dele é inegável. Draymond Green, por exemplo, disse que Caleb é o mais talentoso da classe. É o tipo de jogador que vai te ajudar a vencer jogos. Por fim, Caleb Wilson tem a mentalidade de um vencedor, o que deverá contribuir para a mudança de cultura de sua futura equipe na NBA.

“Quero tornar as coisas pessoais, como Michael Jordan fazia em quadra. Eu encontro algo que me irrita e me motivo com isso. Vou transformar sua franquia, sua cultura, sua cidade. É o que fiz em North Carolina”, disse Caleb Wilson, em entrevista no NBA Draft Combine.

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Comparações: Kevin Garnett (ex-Minnesota Timberwolves) / Evan Mobley (Cleveland Cavaliers)

Projeção: terceira ou quarta escolha