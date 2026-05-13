AJ Dybantsa explica por que merece o topo do Draft da NBA

O jovem AJ Dybantsa, que atuou pela BYU na última temporada do College, é o favorito à primeira escolha do Draft da NBA deste ano. Aos 19 anos, o ala foi um dos melhores jogadores da NCAA, logo em seu ano de estreia. Assim, em 35 jogos, ele teve médias de 25,5 pontos, 6,8 rebotes […]

O jovem AJ Dybantsa, que atuou pela BYU na última temporada do College, é o favorito à primeira escolha do Draft da NBA deste ano. Aos 19 anos, o ala foi um dos melhores jogadores da NCAA, logo em seu ano de estreia. Assim, em 35 jogos, ele teve médias de 25,5 pontos, 6,8 rebotes e 3,7 assistências. Além disso, acertou 51% dos arremessos de quadra.

Destaque desde o basquete colegial, AJ Dybantsa encabeça a lista de promessas do Draft deste ano. Além dele, o ala-armador Darryn Peterson (Kansas) e o ala-pivô Cam Boozer (Duke) são os maiores talentos da classe. Desse modo, os scouts enxergam um potencial estelar nesse trio.

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Nesta semana, Dybantsa participa do NBA Combine, em Chicago. O evento reúne os grandes talentos do Draft para testes físicos, medições, treinos específicos, atividades coletivas e entrevistas com dirigentes dos times da liga.

Após um treino, AJ Dybantsa conversou com a ESPN e explicou por que merece ser a primeira escolha do Draft da NBA. Com personalidade, o jovem não ficou em cima do muro. Assim, ele citou suas qualidades e, sem rodeios, disse que é um jogador espetacular que enche ginásios.

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“Eu sou super versátil. Acho que posso trazer muito para uma equipe da NBA, dentro e fora de quadra. Eu estou um pouco mais rápido agora, e pulo um pouco mais alto. Meu arremesso de três pontos melhorou. Então, eu tento mostrar tudo isso no Combine. Além disso, eu jogo da maneira certa, mas também sou espetacular. E eu encho os ginásios”.

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“Quando recebo a dobra de marcação, eu consigo encontrar um jogador aberto para arremessar. Também preciso me garantir na defesa. Ou seja, ser um defensor disposto, cortar as linhas de passe, dar mais tocos, um pouco mais de interceptações. Portanto, ser ativo na defesa”, disse o ala de BYU.

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Por conta do resultado da Loteria do Draft, AJ Dybantsa tem boas chances de se tornar jogador do Washington Wizards em seu começo na NBA. Afinal, o time da capital dos EUA foi o grande vencedor do sorteio. Desse modo, o Wizards ficou com a primeira escolha geral do recrutamento.

Caso o time de Washington opte por outro jogador, Dybantsa pode parar no Utah Jazz, que terá direito à pick 2 do Draft. O detalhe é que o ala concluiu sua carreira no high school jogando pela Utah Prep Academy. Além disso, a BYU fica no mesmo estado. Portanto, apesar de ter nascido em Boston, Dybantsa tem ligação com a comunidade de Utah. Ou seja, estaria “em casa” como atleta do Jazz.

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Por fim, AJ Dybantsa chama a atenção pelos atributos físico-atléticos invejáveis. Além disso, tem um controle de bola de elite e é capaz de pontuar nos três níveis. Por isso, ele é comparado a Tracy McGrady, sete vezes All-Star na NBA e integrante do Hall da Fama do basquete.