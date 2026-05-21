Reggie Miller sobre Jalen Brunson: “É o Kobe dos armadores”

O ex-jogador e hoje analista de NBA, Reggie Miller, fez um comentário ousado sobre Jalen Brunson, destaque do New York Knicks nos playoffs. De acordo com o ídolo do Indiana Pacers, o camisa 11 é o Kobe Bryant dos armadores. A declaração foi feita no Dan Patrick Show.

Reggie Miller se encantou com a atuação de gala de Brunson no jogo 1 da final do Leste. Afinal, o armador de 29 anos fez a diferença contra o Cleveland Cavaliers. Com 15 pontos no quarto período, o astro liderou a virada histórica do Knicks. Após ficar 22 pontos atrás no placar, o time de Nova Iorque venceu o duelo, na prorrogação, por 115 104.

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“Vou lhes dizer como Jalen Brunson faz. Ele é um mestre em quadra. Vou dizer assim: ele é o Kobe Bryant dos armadores. Seus fundamentos e seu trabalho de pés são excepcionais. Além disso, ele entende os ângulos como poucos e, assim, acha espaço para pontuar”.

“Quando Jalen consegue entrar no garrafão, ele desestabiliza a defesa adversária. E ele é excelente na meia distância. Além disso, Jalen pode te destruir nas bolas de três pontos, e também é um sólido passador. Enfim, o trabalho de pés de elite é o que o torna tão eficiente no ataque”, disse o comentarista do Amazon Prime Video.

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Reggie Miller, portanto, vê alguns traços de Kobe no jogo de Jalen Brunson: trabalho de pés, astúcia e versatilidade ofensiva. Mesmo não sendo um monstro atlético, o armador do Knicks é um dos pontuadores mais eficientes da NBA. Afinal, ele compensa com técnica apurada e entendimento do jogo. Ou seja, ele é mais inspiração do que transpiração.

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Diante do Cavs, Brunson mostrou todo o seu talento ofensivo. Em 46 minutos, o armador fez 38 pontos e, assim, foi o cestinha do jogo. Além disso, ele acertou 15 dos 29 arremessos que tentou (52%). No quarto período, em especial, o astro do Knicks fez sete cestas em nove arremessos (78). Então, assim como Kobe fazia no Los Angeles Lakers, Brunson também aparece nos momentos decisivos para carregar o time.

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Nos playoffs de 2026, Jalen Brunson encanta não apenas Reggie Miller, mas os fãs da NBA, em geral. Com sucessivas atuações de alto nível, o armador tem médias de 28,4 pontos e 6,1 assistências. Além disso, acerta 49% dos arremessos gerais e 39% das bolas de três. Assim, Brunson é a esperança do Knicks na briga pelo título. A franquia, aliás, não vence a liga desde 1973.

Em 2025, o armador foi o destaque do time de Nova Iorque na conquista inédita da Copa NBA. Tanto que foi eleito o jogador mais valioso (MVP) do torneio. Na final contra o San Antonio Spurs, Brunson fez 25 pontos e oito assistências.