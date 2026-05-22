NBA: Jalen Williams vira problema para o Thunder

O ala Jalen Williams pode desfalcar o Oklahoma City Thunder em um momento crucial dos playoffs da NBA. O astro sofreu uma nova lesão no tendão da coxa esquerda e deixou o Jogo 2 das finais do Oeste contra o San Antonio Spurs. De acordo com Shams Charania, da ESPN, o camisa 8 está sendo avaliado e é dúvida para a sequência da série.

Jalen Williams começou como titular no Jogo 2, mas atuou por apenas sete minutos após sentir um desconforto na posterior da coxa. Desse modo, ele saiu de quadra com apenas quatro pontos, um rebote e dois roubos de bola. Apesar disso, o Thunder venceu o duelo por 122 a 113, empatando a série em 1 a 1.

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Apesar de não parecer ser grave, a lesão de Williams virou preocupação para o Thunder. Isso porque é a segunda contusão no mesmo tendão em menos de um mês, além de a terceira do tipo em cinco meses. O ala já havia desfalcado a equipe por seis jogos seguidos nestes playoffs devido a uma distensão de grau 1 na mesma região.

O retorno, aliás, aconteceu no Jogo 1 da série contra o Spurs na NBA. Williams, desse modo, conseguiu ficar 37 minutos em quadra pelo Thunder, com 26 pontos, sete rebotes e seis assistências. No entatno, o time de Oklahoma City saiu derrotado em casa.

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Apesar do histórico, Jalen Williams seguiu com o elenco do Thunder para os dois jogos fora de casa nos playoffs da NBA. Na quinta-feira (21), o astro viajou com o time para San Antonio, onde será disputado o Jogo 3. Ainda assim, ele é dúvida para o duelo, conforme indicou técnico da equipe.

“Ele será reavaliado pela manhã. Vamos ver como ele estará. Se necessário, o quadro de Jalen Williams será atualizado”, declarou o técnico Mark Daigneault. “Ainda assim, ele está evoluindo. É a mesma coisa de sempre. Não vou dar detalhes minuciosos, mas ele continua progredindo e está fazendo um grande trabalho”.

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O possível desfalque de Williams na série é mais um de um ano duro para o astro na NBA. Isso porque o astro disputou apenas 33 partidas na temporada, após passar por duas cirurgias no punho direito durante a offseason e sofrer com distensões tanto na coxa direita quanto na esquerda.

Mesmo sem Williams, o Thunder conseguiu se manter como a principal força do Oeste. No lugar dele, Ajay Mitchell se consolidou como um dos principais pontuadores do time, enquanto Chet Holmgren conseguiu vaga no All-Star Game. No fim, Oklahoma City teve a melhor campanha da conferência e venceu os oito primeiros jogos dos playoffs.