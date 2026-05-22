Josh Hart brilha e Knicks abre 2 a 0 sobre Cavaliers

Com grande jogo de Josh Hart, o New York Knicks venceu o Cleveland Cavaliers no jogo 2 da série no Madison Square Garden. O ala foi o cestinha e líder do time nas bolas de três, superando o plano da equipe de Ohio em deixa-lo livre no perímetro e vencendo a partida para seu time. Dessa vez sem um colapso enorme, Cleveland volta para casa em enorme pressão, tendo que vencer quatro dos últimos cinco jogos para chegar a final da NBA.

Foi uma grande partida e roteiro para Josh Hart no segundo capítulo de Knicks x Cavaliers. O ala ficou de fora da reação final da equipe no primeiro duelo que gerou uma virada histórica. Sobretudo, focado no espaçamento, área em que Hart falha. Porém, não foi o caso do jogo dessa quinta-feira (21). Além de converter cinco bolas de três, marcou 26 pontos, sua maior pontuação em playoffs na carreira. Acima de tudo, uma reviravolta.

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Para o New York Knicks, um grande começo de série. O time não foi dominante por 48 minutos em nenhum dos duelos. Mas sua capacidade de dominar Cleveland em seus melhores momentos, mesmo depois de começos difíceis, se destaca na liderança da série. A franquia vai para Ohio sem maior pressão, liderando por 2 a 0 e com nove vitórias seguidas nos playoffs da NBA de 2026.

Por outro lado, o Cleveland Cavaliers começa mais uma série em um roteiro parecido. Afinal, após estar atrás do Detroit Pistons por 2 a 0, a equipe começa a final do Leste perdendo por 2 a 0. O time teve seus momentos e uma abordagem defensiva que até chegou a funcionar por alguns minutos, mas que sucumbiu, sobretudo na volta do intervalo. O time se apoia em seu ótimo retrospecto em casa agora.

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Escalações

Enquanto a série do Oeste conta com times tendo alguns desfalques, a final do Leste segue com as duas equipes completas.

Mike Brown não alterou seu quinteto titular, mesmo com o sucesso do quinteto com Landry Shamet no fim do jogo 1. Atuaram, então: Jalen Brunson, Mikal Bridges, Josh Hart, OG Anunoby e Karl-Anthony Towns.

Enquanto isso, Kenny Atkinson também manteve o mesmo time titular do jogo da última terça-feira (19): James Harden, Donovan Mitchell, Dean Wade, Evan Mobley e Jarrett Allen.

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Destaques

Após o show de Jalen Brunson no fim do primeiro jogo, o Cleveland Cavaliers veio com uma estratégia muito clara para o jogo 2. Muitas ajudas e luta para enfrentar bloqueios e dobras contra o armador de New York. O trabalho de Dean Wade e Max Strus foi melhor para superar essas trocas de marcação que tanto fizeram o craque atacar James Harden ao fim do jogo 1.

Funcionou, sobretudo na primeira etapa. Afinal, o craque tinha dois pontos e cinco assistências até o intervalo. A grande questão é que algumas compensações abriram espaço para outros jogadores do time da casa. Josh Hart foi o melhor exemplo disso.

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Com Jarrett Allen flutuando em sua marcação e sempre direcionado para a ajuda de marcação, Hart teve muito espaço. Assim, arremessou um alto volume de bolas triplas no jogo (11) e acertou cinco. Isso foi vital, não só para fazer Cleveland pagar pelas ajudas no craque do time, mas também para vencer um perímetro rival pouco inspirado.

Karl-Anthony Towns foi mais direcionado a pontuação, após vários jogos como facilitador. Esse impacto dele havia sido diminuído no jogo 1 devido ao bom trabalho de Evan Mobley. Hoje, o pivô atuou com mais cortes e direção a cesta e marcou 18 pontos. Aliás, Mikal Bridges é outro que segue em grande momento, também anotando 19 pontos.

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Por fim, Brunson se recuperou. O armador fez um grande segundo tempo, anotando 17 pontos e outras nove assistências. Seus passes e bom desempenho dos companheiros no perímetro fizeram com que o armador tivesse mais liberdade ao longo do duelo. Josh Hart foi o cestinha do Knicks contra o Cavaliers com 26 pontos, mas o armador fez ou deu o passe decisivo para 50 dos 109 pontos da equipe da casa.

Enquanto isso, James Harden teve um jogo mais assertivo em Cleveland. Aliás, foi o primeiro em toda essa edição de playoffs em que ele não cometeu turnovers. A grande questão, porém, foi que seu pior momento no jogo foi justamente no terceiro quarto em que New York abriu vantagem no placar.

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O Knicks liderava por apenas quatro no intervalo, mas com o armador forçando muitos arremessos e um ataque sem fluxo na volta do intervalo, Cleveland chegou a ficar atrás por 16, e não conseguiu diminuir a distância para mais de oito pontos pelo resto do jogo. Donovan Mitchell fez um bom segundo tempo, mas teve pouca eficiência até o intervalo e sua recuperação contrastou com um time que perdeu ritmo coletivo.

Evan Mobley foi o grande personagem ofensivo da primeira etapa, mas sumiu no segundo tempo. Em suma, não tentou nenhum arremesso, o que diz muito sobre como o envolvimento coletivo era baixo e de como a defesa do Knicks no garrafão foi bem feita. Por fim, nenhum dos arremessadores da equipe visitante compareceu. Sam Merrill e Max Strus, para se ter uma noção, combinaram para um acerto em 11 tentativas de três pontos.

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(4) Cleveland Cavaliers 93 x 109 New York Knicks (3)

Cavaliers

Jogador PTS REB AST STL BLK Donovan Mitchell 26 4 1 0 1 James Harden 18 6 2 2 0 Evan Mobley 14 6 3 0 2 Jarrett Allen 13 10 0 1 2 Max Strus 5 4 3 1 0

Três pontos: 9/35 (25.7%) / Harden: 3/7

Knicks

Jogador PTS REB AST STL BLK Josh Hart 26 4 7 2 0 Jalen Brunson 19 3 14 0 0 Mikal Bridges 19 3 3 1 0 Karl-Anthony Towns 18 13 1 0 0 OG Anunoby 14 4 3 1 3

Três pontos: 13/36 (36.1%) / Hart: 5/11

Knicks 2-0