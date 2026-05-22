Donovan Mitchell aposta em virada do Cavaliers contra o Knicks

Perder os dois primeiros jogos de uma série de playoffs nunca é um bom sinal. Donovan Mitchell, no entanto, não se intimida ao avaliar a situação do Cleveland Cavaliers contra o New York Knicks. O time retorna a Ohio com duas derrotas nas finais do Leste e, com isso, tem pouca margem para errar. Mas não é nada que já não tenha encarado antes.

“Essa não é a primeira vez que lidamos com adversidades. Afinal, nós já vencemos duas séries em sete jogos para chegar até aqui. Então, perder as duas partidas iniciais de um confronto não é um desafio tão grande. É só um novo obstáculo. E, aliás, eliminamos o Detroit Pistons depois de ficar 0-2”, minimizou o astro, após a derrota no jogo 2.

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É claro que, dessa vez, Cleveland se depara com um desafio bem mais complicado. São as finais de conferência, para começar. E o Knicks é a melhor equipe do Leste durante os playoffs, com nove vitórias seguidas. Uma reviravolta, certamente, não vai ser fácil. Mas, assim como Donovan Mitchell, Evan Mobley encara a adversidade sem medo.

“Nós estamos na mesma situação da série passada. Então, a boa notícia é que passamos por isso antes e chegamos aqui. Não é nada que já não enfrentamos e, acima de tudo, superamos. A gente sabe o que deve fazer. Precisamos vencer os próximos dois jogos em casa e seguir em frente sem hesitar”, resumiu o ala-pivô do Cavaliers.

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Não caiu

Não são só os jogadores do Cavaliers que estão otimistas sobre uma reação nas finais do Leste. O técnico Kenny Atkinson, dentro do possível, também está confiante. Ele avalia que o jogo ofensivo do time está fluindo e, por enquanto, só falta um pouco de pontaria e sorte. James Harden saiu com a mesma impressão da segunda partida da série.

“Até tivemos vários arremessos bem abertos, mas não acertamos. Caso convertêssemos alguns deles, a gente venceria hoje. Por isso, eu acho que o nosso sistema ofensivo está funcionando durante os jogos. Não estamos acertando por causa de cansaço ou algo do tipo, mas as chances estão lá. Faz parte do basquete”, lamentou o veterano armador.

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Donovan Mitchell, a princípio, até acha que o ataque do Cavaliers está operando bem contra o Knicks. Só não concorda em sugerir uma sensação de estafa do elenco. “Nós jogamos mais partidas do que as outras equipes nos playoffs, sim, mas não estamos cansados. E vamos estar prontos para a próxima partida”, garantiu o astro da franquia.

Com emoção

É certo que, para chegar às finais da NBA, o Cavaliers vai precisar fazer história. Afinal, só dois times antes na história da liga tiveram campanhas de playoffs em que viraram duas séries que saíram perdendo por 0-2. Então, as chances estão contra Cleveland. E o que pode estar a favor? Para Jarrett Allen, a experiência de viver no limite.

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“Os nossos playoffs, a princípio, têm sido assim: estamos sempre sob pressão. A gente gosta de deixar as coisas interessantes, acho. Deixar as pessoas estressadas sobre o que vai acontecer no próximo jogo. Então, isso não é nada diferente do que vivemos antes. Temos que proteger o nosso mando de quadra”, cravou o pivô do Cavs.