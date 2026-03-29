Erik Spoelstra: “Estou muito decepcionado com defesa do Heat”

A defesa sempre foi o ponto forte do Miami Heat de Erik Spoelstra. Mas, às vésperas dos playoffs, o nível de alerta do técnico aumentou muito. A equipe perdeu seis dos últimos sete jogos e, além disso, tomou mais de 120 pontos em todos os resultados negativos. Como resultado, o time mal consegue se segurar na nona posição do Leste.

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“Eu estou muito decepcionado, antes de tudo. Afinal, nós trabalhamos muito tempo por isso. Os nossos atletas se esforçaram demais para que tivéssemos uma defesa TOP 4 dessa liga até duas semanas atrás. E, quando mais precisamos, ela some. Diria que é algo inaceitável nesse momento da temporada”, criticou o veterano treinador.

Não há como negar a queda defensiva do Heat nos últimos jogos. Nessas sete partidas, por exemplo, Miami registrou a quarta pior eficiência da liga na marcação: cedeu quase 125 pontos por 100 posses de bola. Além disso, os 149 pontos que sofreu do Cleveland Cavaliers foi a pior marca da história da franquia.

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“Não estamos tentando começar algo ‘do nada’, pois tivemos cinco meses de temporada em que marcamos bem. Mostramos bons hábitos defensivos e, acima de tudo, havia um senso de orgulho em nossa marcação. Isso está aqui dentro de nós, então, no momento de maior pressão do ano, temos que deixar sair”, cobrou Erik Spoelstra.

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Linha de três

Spoelstra crê que nada simboliza mais a queda da defesa do Heat do que os arremessos de longa distância. Afinal, nas últimas cinco derrotas, o time cedeu 42% de acerto nos tiros de três pontos. Mas não se trata só do número em si, frio, pelos pontos que cede para o outro lado. É que isso transpira o estado de espírito da marcação da equipe.

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“Nós damos muito espaço na defesa para arremessadores e isso nos trouxe problemas nas últimas semanas. Houve uns sete ou oito jogos em que perdemos porque cedemos umas 20 ou mais cestas de três pontos. Isso me preocupa porque, quando acontece, é um sinal de que o time não está fazendo aquele ‘esforcinho’ extra”, indicou o técnico.

Tyler Herro, diferente de Spoelstra, não tem uma explicação para a queda defensiva. Só pede urgência para que o time se recupere, pois o tempo começa a apertar. “Não sei por que ou como essa queda aconteceu, mas aconteceu. Por isso, temos que jogar com mais energia, foco e propósito na defesa nos próximos jogos. É o jeito”, resumiu.

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Sem erros

Nenhum jogador é mais simbólico para a eficiência da marcação de Miami do que Bam Adebayo. Por isso, assim como Erik Spoelstra, o pivô está bem preocupado com os rumos da defesa do Heat. No entanto, não se pode ser tão pessimista quando o time já deu mostras de ser muito sólido. Ele está pronto para manter o otimismo até o fim.

“Você sempre precisa ser otimista. O próximo jogo, afinal, é sempre uma nova chance. Queremos vencer e sabemos o que precisamos fazer. Nas últimas derrotas, tomamos 120 pontos em cada jogo. Então, a receita está em manter o adversário abaixo disso. Vai ser difícil às vezes, mas não há mais margem para erro”, alertou o astro.

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