Defesas ganham títulos da NBA? Kevin Durant tem visão diferente

A sabedoria popular nos esportes diz que os ataques ganham jogos e as defesas ganham campeonatos. Mas será que é verdade mesmo? O astro Kevin Durant, por exemplo, tem uma visão diferente com a experiência de dois títulos da NBA. Apesar da importância da defesa, ele crê que o verdadeiro diferencial de um time está do outro lado da quadra.

“Você deve pontuar se quiser ganhar títulos. Defender é importante, mas qualquer um pode fazer. Dá para orientar qualquer pessoa a flexionar joelhos, deslizar de um lado a outro e contestar arremessos. Afinal, não precisam nem tocar na bola para isso. É fácil, no fim das contas”, explicou o ala, em entrevista a uma série sobre NBA na Netflix.

A opinião de Kevin Durant não é popular, mas ele passa longe de estar sozinho nessa discussão. Os jogadores, em particular, falam sobre como o talento se reflete mais no ataque do que na defesa. O novo reforço do Houston Rockets crê que o “piso” de um time é definido pela marcação, enquanto a ofensiva define o “teto”.

“Quando você está falando em vencer no mais alto nível contra os melhores do mundo, defender bem não é o bastante. Não dá para ganhar esses jogos sem fazer cestas. Por isso, trabalho tanto e sou tão dedicado com o meu jogo. Então, se quiser vencer nessa liga mesmo, é preciso pontuar”, cravou o futuro membro do Hall da Fama.

Sem defesa

A opinião de Kevin Durant, por mais que tenha a experiência de ganhar títulos da NBA, está aberta à discussão. Mas um ponto é consenso sobre as defesas na liga: está cada vez mais difícil marcar. E a alta qualidade dos jogadores é só um detalhe. Steve Kerr crê que, entre tantos motivos, um se destaca para explicar esse fenômeno.

“Todos passaram a jogar mais rápido nos últimos anos. Mas acho que isso tem muito a ver com as regras do jogo. A NBA ‘abrandou’ tudo para os jogadores ofensivos e, com isso, os ataques ganharam muita vantagem. Ficou quase impossível marcar por causa do rigor das arbitragens com contato”, reclamou o técnico do Golden State Warriors.

Kerr até entende a lógica da liga ao privilegiar o aspecto ofensivo do jogo. Mas teme que isso passou da linha. “Essa é a direção que decidiram seguir na última década. Está tudo mais aberto e livre para os ataques. Mas, mesmo assim, eu acho que fomos um pouco longe demais enfraquecendo as nossas defesas”, acusou o veterano.

Números

Não surpreende que Durant fale em favor do ataque em relação à defesa. Afinal, ele é um dos melhores jogadores ofensivos que o basquete já viu. É o oitavo atleta com mais pontos na NBA em todos os tempos, por exemplo. Mas a história aponta a importância da defesa para a definição do campeão da liga.

Cinquenta dos últimos 51 campeões tiveram um índice de eficiência defensiva acima da média da temporada. Além disso, desde 2000, só quatro equipes fora do TOP 10 nesse quesito conseguiram levantar o troféu Larry O’Brien. Vale citar que eficiência defensiva diz respeito ao número de pontos que um time toma por 100 posses de bola.

