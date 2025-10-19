Após troca, Kevin Durant fecha extensão de contrato no Rockets

Kevin Durant entraria na última temporada de contrato com o Houston Rockets, mas isso já está resolvido. Segundo Shams Charania, do site ESPN, o astro acertou a extensão prévia de vínculo com os texanos por duas temporadas e vai receber US$90 milhões. Ele vai ganhar US$54,7 milhões em salários na próxima campanha e, logo depois, o novo acordo começa a vigorar.

O craque de 37 anos chegou ao time via troca com o Phoenix Suns, mas a extensão não chega a ser uma surpresa. Afinal, ele usou o fato de estar em contrato expirante para direcionar os interessados em sua aquisição.

De acordo com Charania, Kevin Durant poderia ganhar US$120 milhões pelo novo vínculo. No entanto, ele optou por dar um desconto ao seu novo time.

O acordo prévio, antes de tudo, é uma prova que Durant quer atuar com o jovem elenco do Rockets. “Kevin está animado para jogar com Alperen Sengun, Amen Thompson e Jabari Smith. Ele vê como ajudar esse grupo jovem porque pode ser a primeira opção de ataque que faltou durante os playoffs. E, além disso, sabe que trazê-lo significa que pensam em vencer agora”, contou o jornalista Shams Charania, da ESPN.

Um dos maiores jogadores de sua geração, Durant vai para a sua 18a campanha na NBA. Ele tenta voltar a brilhar na carreira depois de uma passagem com decepções e resultados abaixo dos esperados no Suns. Na campanha passada, o ala fez médias de 26,6 pontos, 6,0 rebotes e 4,2 assistências. Além disso, converteu 43% de três.

Aposentadoria

A extensão de contrato de Kevin Durant no Rockets também sinaliza para um desejo maior das partes. O veterano está em uma situação estranha, pois os texanos serão o quarto time que defende em seis anos. Então, todos acreditam que está na hora de trabalharem com estabilidade. Segundo Shams Charania, da ESPN, o plano é que o ala se aposente em Houston.

“Durante todo o processo de troca, quando todo mundo soube que seria Houston ou o Miami Heat, Kevin ficou feliz com esse time. Ele se vê, em síntese, como um encaixe perfeito. Agora, o objetivo dos dois lados é que Kevin se aposente como jogador da equipe. Vão negociar essa extensão e, assim, já tentar começar a encaminhar isso”, revelou o influente jornalista.

Na missão de ajudar a estender a carreira de Durant, ele vai contar com o apoio de Ime Udoka. Apesar de não ser tão comentado, ambos são amigos de chances anteriores em que trabalharam juntos. “Os dois estiveram juntos no Brooklyn Nets e, em seguida, na seleção dos EUA. Essa proximidade, então, teve um papel importante em sua decisão. E, de certa forma, até ajuda a aliviar a tensão em Kevin”, completou Charania.

Aprovação

Pode parecer estranho que um atleta que ainda nem estreou já assine uma extensão prévia com esses valores. Mas a verdade é que a sua chegada gera bastante expectativa no Rockets. Não só entre os torcedores, mas até junto a grandes figuras da franquia. O ex-técnico Rudy Tomjanovic, duas vezes campeão no comando do time, já disse que também vê o craque como um encaixe perfeito na equipe atual.

“Eu estou muito feliz, pois Kevin Durant é um dos maiores jogadores da história da NBA. Creio que vai ter um ótimo entrosamento com o grupo atual. Afinal, esse time é jovem e ele vai chegar para ser o complemento perfeito. É um jogador mais velho, mas ainda joga em alto nível e tem fome por vencer. Mal posso esperar para vê-lo com a gente”, elogiou o maior treinador da história do Rockets.

