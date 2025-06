Com chegada de Durant, Rockets negocia troca de Cam Whitmore

De acordo com o jornalista Kelly Iko, do site The Athletic, o Houston Rockets não parou na negociação de Kevin Durant. Segundo o repórter, o Rockets está negociando a troca do jovem ala Cam Whitmore. O atleta, de apenas 20 anos, concluiu a sua segunda temporada na NBA. No entanto, com a chegada de Durant, seus minutos poderiam desaparecer.

Como resultado, a direção do Rockets trabalha com parceiros pela troca. Whitmore já teve menos espaço que em seu primeiro ano na liga, caindo de 18.7 para 16.2 minutos por noite. Ainda assim, ele produziu 9.4 pontos e 3.0 rebotes, com aproveitamento de 35.5% nos arremessos de três.

A troca de Whitmore não deve ser um problema para o time de Houston. Afinal, seu salário é baixo (US$3.5 milhões) para a próxima campanha e o que não falta é interessado. De acordo com Iko, as conversas estão “fluídas” para o negócio. Entretanto, ele não revelou com quais equipes a direção do Rockets conversa no momento.

Vale lembrar que o Rockets, segundo colocado no Oeste em 2024/25, vem fazendo movimentações antes mesmo do início da agência livre da NBA. Entre eles, a troca por Kevin Durant e as extensões de Steven Adams e o armador Fred VanVleet. Além disso, o time trabalha pelos acordos de outros três jogadores: Jeff Green, Jae’Sean Tate e Aaron Holiday.

Há algum tempo, Whitmore vinha reclamando de seu espaço na rotação no Rockets. Nos playoffs, por exemplo, ele atuou por apenas seis minutos em três jogos. Então, uma saída faria sentido tanto para o time de Houston quanto para ele.

A troca Cam Whitmore pode fazer com que o Rockets ganhe um leve alívio em sua folha salarial. Isso porque os rumores apontam que o time poderia fazer uma negociação por escolhas de Draft, sem nenhum jogador chegando. Por enquanto, a equipe do Texas possui cerca de US$190 milhões sob contrato para a temporada 2025/26 da NBA. Isso, sem contar com possíveis reforços na agência livre.

Para a próxima campanha, o primeiro nível de multas da NBA está em cerca de US$195 milhões. Então, é possível que o Rockets trabalhe por outras trocas para ficar abaixo. O pivô Jock Landale e o ala-armador Jeenathan Williams são alguns dos candidatos. Com os dois, além de Whitmore, Houston poderia economizar em torno de US$14 milhões.

Vigésima escolha do Draft de 2023, Whitmore obteve médias de 25.0 pontos e 8.0 rebotes nos três jogos que foi titular em 2024/25.

