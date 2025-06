Fred VanVleet acerta extensão de contrato com Rockets

O Houston Rockets acertou a extensão de contrato com Fred VanVleet. De acordo com Shams Charania, da ESPN, o armador segue na franquia pelo próximos dois anos pelo valor de US$50 milhões. O último ano do acordo será uma opção do jogador. Desse modo, o veterano poderá decidir se continua na equipe texana para 2026/27.

A extensão de VanVleet com o Rockets vinha sendo discutida nos últimos dias. O contrato assinado há dois anos entre a franquia e o armador previa um último ano em 2025/26 no valor de US$44,9 milhões. No entanto, Houston poderia recusar a cláusula para liberar o veterano para a agência livre da NBA.

Os rumores, porém, indicaram que VanVleet estaria disposto a ajudar o Rockets. Isso porque, aos 31 anos, ele já não estaria entregando um nível de basquete para justificar o investimento em seu contrato. Assim, segundo Jake Fischer, no The Stein Line, ele avisou que aceitaria um desconto em uma extensão para aliviar a folha salarial de Houston.

“A forte expectativa é que Fred VanVleet permaneça em Houston após a liderança que demonstrou em uma equipe que venceu 52 jogos e conquistou a segunda posição no Oeste. O cenário mais provável é que o Rockets recuse a opção e assine com VanVleet um novo contrato, com um salário anual mais baixo. Desse modo, criando espaço útil em relação ao teto salarial e às restrições da NBA”, disse Fischer.

O novo contrato de Fred VanVleet com o Rockets promove um ‘desconto’ de quase US$ 20 milhões para 2025/26. Desse modo, a equipe deve investir o valor para tentar disputar o título da NBA na próxima temporada, após ter a segunda melhor campanha do Oeste na fase regular passada.

De acordo com Bobby Marks, analista da ESPN, a extensão do armador vai possibilitar que a franquia de Houston fique abaixo da luxury tax (multa que a NBA aplica às equipes que gastam mais do que um determinado limite no teto salarial). Assim, o Rockets terá à sua disposição a exceção de nível médio (mid-level) cheia de US$14,1 milhões.

Parte do valor ‘liberado’ com VanVleet deve ser usado pelo Rockets em Kevin Durant. O time, afinal, trocou pelo craque ao enviar Jalen Green e Dillon Brooks ao Phoenix Suns. O camisa 35, porém, tem acordo somente até o final do ano e está elegível para uma extensão no valor de US$ 122 milhões a partir do próximo mês.

De acordo com Kelly Iko e Sam Amick, do portal The Athletic, é provável que Durant concorde com um novo contrato com o Rockets.

