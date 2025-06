Boletim de rumores do Draft da NBA (25/06/2025)

Bem-vindo à edição de 25 de junho do boletim de rumores do Draft da NBA. É a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações para o recrutamento deste ano.

Thunder tenta troca para entrar no TOP 10 no draft

O Oklahoma City Thunder conquistou o título da NBA há menos de 72 horas, mas a chave virou rápido. O time já pensa no futuro e, assim como em outras temporadas, aposta no draft. Quer apostar bem alto, aliás. Segundo Jonathan Givony, da ESPN, a franquia deseja melhorar a sua posição e entrar até no TOP 10. Para isso, estaria disposta a dar as suas três seleções neste ano para isso.

“Eu ouvi que Oklahoma City está tentando subir no draft e entrar na loteria. A princípio, eles têm as escolhas 15, 24 e 44. Podem empacotar todas, então, para subir cinco ou seis posições. São os atuais campeões, não tem claras necessidades no elenco e, por isso, podem tentar uma aposta de alto potencial. É uma possibilidade real”, revelou o jornalista especializado em recrutamento.

Walter Clayton estaria “confortável” com promessa

Quando um prospecto “some” durante o período de treinos para equipes, a suspeita de todos é de uma promessa. Por isso, Walter Clayton virou motivo de especulação nas últimas semanas. O armador não vem realizando treinos para muitos times. De acordo com Sam Vecenie, do site The Athletic, ele pode ter algum tipo de garantia.

“Algumas fontes me disseram que tem sido difícil agendar treinos com Walter. Isso pode significar que está em uma situação com a qual já se sente confortável. Orlando Magic, na 25a posição, certamente faria muito sentido. Mesmo depois da troca por Desmond Bane, o time ainda precisa de mais arremessadores”, cogitou o comentarista.

Por armador, Celtics “sonha” com seleção de loteria

O Boston Celtics realizou as trocas que precisava para cortar a sua folha salarial mais rápido do que se imaginava. No entanto, agora, as prioridades da equipe mudaram. Se acontecerem, as próximas transações são para reformular o elenco. O que pode passar pelo draft, de certa forma. Segundo Steve Bullpet, do site Heavy, a franquia quer uma escolha de loteria com um alvo definido.

“Boston tem a 28a escolha, mas dizem que está tentando subir várias posições. Assim, quer um ticket para virar um dos protagonistas da noite de quarta. Não é uma tarefa fácil. O interesse do time está, em particular, em conseguir uma seleção de loteria e selecionar Kasparas Jakucionis”, apurou o jornalista.

Leia mais sobre o Draft da NBA

Essengue teria “quase certeza” de escolha no TOP 14

O francês Noa Essengue é um dos prospectos internacionais que está em Nova Iorque para ver o draft. E, apesar de não haver uma confirmação, o ala resolver atravessar o Atlântico para o evento deve ter um significado. De acordo com Jonathan Wasserman, do site Bleacher Report, há uma forte impressão de que ele será escolhido na loteria.

Em sua entrevista pré-recrutamento, Essengue desconversou sobre times interessados. Só falou de forma mais específica do Brooklyn Nets, que, a princípio, vai ter cinco escolhas no TOP 30. “Nós tivemos boas conversas e foram contatos bem legais. São ótimas pessoas. Por isso, saí com uma boa sensação”, resumiu o atleta.

Hawks negocia com franquias com seleções no TOP 5

Sempre há franquias que, pouco antes do recrutamento, querem conseguir uma escolha de loteria. Mas isso não é o bastante para o Atlanta Hawks. Afinal, o time da Geórgia entra nas últimas horas de processo pensando (ainda) mais alto do que isso. Segundo Kevin O’Connor, do site The Ringer, a equipe mira o topo do recrutamento.

“Atlanta está analisando cenários para subir da 13a posição geral e mantém contato com times do TOP 5. Dizem que o alvo deles seria, por enquanto, um pivô”, disse o analista. Se essa informação de O’Connor for real, então estaria bem claro quem é o prospecto favorito do Hawks: Khaman Maluach.

Wizards espera “repetir” Alex Sarr com Ace Bailey

Ace Bailey comprometeu a sua projeção nesse draft com algumas decisões das mais questionáveis. Não se apresentou para times, enquanto apareceu mal preparado para entrevistas no Combine. Mas e se tudo isso for só estratégia? Se sim, é uma situação familiar para o Washington Wizards. De acordo com Keith Pompey, do jornal Philadelphia Inquirer, o time está pronto para selecioná-lo na sexta posição geral.

“Washington espera que a recusa de Ace em realizar treinos para os times vai levá-lo a cair no recrutamento. E, assim, podem se beneficiar da mesma forma como aconteceu no ano passado. Alex Sarr só caiu para a segunda posição porque rejeitou treinar em Atlanta. Washington está impressionado com Ace há muito tempo e, no colegial, até o tinha a frente de Cooper Flagg”, revelou o jornalista.

