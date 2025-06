Noa Essengue – Promessa do NBA Draft 2025

O Jumper Brasil prossegue com a série “Promessa do NBA Draft 2025” com o ala Noa Essengue. Destaque do Ratiopharm Ulm, o francês é projetado como uma possível escolha de loteria do recrutamento deste ano. Confira, então, a análise do portal para o atleta de 18 anos.

Noa Essengue

Idade: 18 anos

País: França

Time: Ratiopharm Ulm (ALE)

Posição: ala/ala-pivô

Altura: 6’10’’ (2,08m)

Envergadura: 6’11’’ (2,10m)

Peso: 89,8 kg

Médias na última temporada: 11,0 pontos, 5,0 rebotes, 1,2 assistência, 1,0 roubo de bola, 0,6 toco e 1,1 turnover em 23,5 minutos. Além disso, teve 51,5% de acerto nos arremessos de quadra, 26,1% nos tiros de três pontos (2,2 tentativas por jogo) e 72,4% nos lances livres.

Publicidade

Atributos físicos e atléticos

– Essengue, antes de tudo, tem dimensões físicas ideais para atuar como ala e ala-pivô na NBA. Vale lembrar que essas medições são de um ano atrás, ou seja, podem já ser ainda melhores;

– Ótimo atleta para a sua estatura e composição física, que se destaca pela explosão e agilidade para atravessar a quadra. Fluido e coordenado, além disso, para alguém das suas dimensões;

– Apesar de ter um estilo de jogo físico, ele é bem franzino e exibe muita margem para fortalecimento. Vai precisar de um trabalho especial para competir contra os atletas superiores da NBA.

Publicidade

Ataque

– Os recursos físico-atléticos de Essengue fazem com que seja um jogador para operar em transição. Por isso, tem tudo para ser ainda melhor no jogo e espaçado e veloz da NBA;

– Finalizador explosivo com um senso de oportunismo para atacar defesas em colapso e closeouts mais desleixados. Impressiona, em particular, pelo primeiro passo rápido em direção à cesta;

– Não se intimida contra jogo de contato, mesmo que não seja um bom finalizador nesse tipo de situação. Cobra quase cinco lances livres por jogo atuando contra profissionais na Alemanha;

Publicidade

– Controle de bola bem básico que, por enquanto, não lhe permite mais do que ataques ao aro em ângulos simples. Realmente não vejo perspectivas de criação de separação para defensores, por exemplo;

– Está em constante movimentação e, com isso, é uma ameaça atacando espaços como cutter. Inclusive, eu sinto que é menos acionado assim do que deveria pelo Ratiopharm Ulm;

Leia mais sobre o Draft 2025 da NBA

– Converter mais de 72% dos seus lances livres, a princípio, sugere um bom potencial no quesito. Mas, nesse momento, é um arremessador inconstante e abaixo da média para três pontos;

Publicidade

– O melhor uso ofensivo de Essengue, nesse momento, é como roller em ações de pick-and-roll. Afinal, ele muda de direção rápido, dá espaçamento vertical e é um passador subestimado no short roll.

– Nenhum fundamento, certamente, dá uma melhor noção do estilo esforçado e frenético desse jovem do que os rebotes. É um dos jogadores mais produtivos da classe nas duas tábuas;

– Fora do short roll, ele é capaz de fazer leituras nada mais do que simples para passes. Os seus medíocres 1,09 assistência por desperdício de bola, aliás, são um bom reflexo da sua eficiência;

Publicidade

– O francês só completa 19 anos em dezembro, mas já é um atleta ofensivo produtivo atuando contra profissionais. Compensa a falta de recursos mais bem polidos com muito esforço e transpiração.

Defesa

– Essengue cobre muito espaço em quadra com os seus recursos físico-atléticos. Parece muito alto e longo no perímetro, enquanto teve alguns flashes como protetor de aro no garrafão;

– Apresenta versatilidade para defender quatro posições – e, se fortalecer o corpo, pode ser as cinco. As suas medições provaram que tem alcance vertical (standing reach) de um pivô;

Publicidade

– Comete muitos erros defensivos por desatenção ou refino, assim como vários jovens. Mas trabalha com uma boa margem de erro por causa da capacidade de recuperação vinda dos seus recursos físico-atléticos;

– Apesar de ser bem móvel em quadra aberta, não acho que seja tão ágil lateralmente. Marcar jogadores mais fortes e atléticos no espaçamento da NBA, por isso, pode virar um choque de realidade;

– Reforço a sua dedicação e capacidade natural para pegar rebotes. Pode ser valioso, em particular, para equipes que gostam de usar formações mais baixas e móveis com mais frequência;

Publicidade

– Em geral, apesar do alto potencial, não sou um fã dos instintos e leitura de Essengue como defensor. Acho que é um marcador de grandes momentos isolados, mas não tão consistente assim.

Conclusão

Essengue virou um nome popular em um draft que não parece ter grandes talentos na segunda metade da loteria. Entendo, pois é difícil não ficar curioso com a combinação de atributos físico-atléticos e produtividade em uma liga profissional. Mas está claro que ele ainda é um projeto. Uma franquia pode selecioná-lo e moldá-lo como o tipo de atleta que quiser. Só precisa ter competência para isso.

Publicidade

Comparações: Tayshaun Prince (ex-Pistons), Peyton Watson (Nuggets) e Jan Vesely (ex-Wizards)

Projeção: TOP 20

Confira alguns lances de Noa Essengue, promessa do Draft 2025 da NBA

Publicidade

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA