NBA: Bulls pode ser destino de Bradley Beal

O futuro de Bradley Beal na NBA pode ser o Chicago Bulls. De acordo com o jornalista Jake Weinbach, a equipe de Illinois surgiu como um dos interessados no ala-armador durante a offseason. O camisa 3 tem uma cláusula em que pode vetar trocas no Phoenix Suns, mas deve abrir mão em busca de uma nova equipe para a temporada 2024/25.

O Suns busca trocar Beal na NBA desde dezembro do ano passado. O ala-armador, que chegou do Washington Wizards sob grandes expectativas, não agradou na franquia do Arizona. No entanto, a cláusula presente em seu contrato o permitiu barrar qualquer proposta recebida por Phoenix na trade deadline.

A campanha do Suns na fase regular, porém, pode ter feito Bradley Beal mudar de ideia. Isso porque, a franquia deu início a uma reconstrução no elenco após ficar fora dos playoffs da NBA. Por enquanto, Kevin Durant foi trocado para o Houston Rockets e é provável que o camisa 3 também busque um novo time.

O Bulls, assim, surge como um destino provável para Bradley Beal na NBA por conta do técnico Billy Donovan. O veterano treinador, afinal, treinou o ala-armador na temporada 2011/12 pelo Flórida Gators. Na época, ele conduziu o talentoso jogador à médias de 14.8 pontos e seleções para times da NCAA.

A mentoria de Donovan foi fundamental para Beal ser cotado para a NBA. No fim, ele foi a terceira escolha do Draft de 2012 pelo Washington Wizards, onde viveu os melhores anos da carreira.

Além da relação, o Bulls pode tentar Beal para repor o possível desfalque de Coby White. O armador vai entrar no último ano de contrato, após ter grande temporada por Chicago. No entanto, a prioridade do time seria manter Josh Giddey, que será agente livre restrito e deve renovar com a franquia. Desse modo, segundo Matt Moore, do Hardwood Paroxysm, White poderia buscar um novo time.

Três vezes All-Star na NBA, Bradley Beal teve duas campanhas com médias superiores a 30 pontos por jogo. Em uma delas, por exemplo, só não foi o cestinha da liga porque Stephen Curry o superou por 0.7 ponto.

Beal, portanto, serviria para repor a perda na dupla de armador do Bulls na NBA. Ao lado de Giddey, ele poderia ter um armador talentoso sob o comando do ataque para tentar recuperar o alto nível. Na carreira, o ala-armador tem médias de 21.5 pontos, 4.3 assistências e 4.1 rebotes.

