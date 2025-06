Raptors disponibiliza RJ Barrett para troca

De acordo com Michael Scotto, do site HoopsHype, o Toronto Raptors está aberto a uma troca de RJ Barrett. A franquia esteve envolvida nos rumores por Kevin Durant, mas não avançou. Então, em artigo, o jornalista comentou sobre os próximos passados da equipe canadense que está avaliando o mercado para o ala.

“O Raptors também continuou a avaliar o mercado de troca por RJ Barrett, me disseram. Ele tem mais US$57,32 milhões nas próximas duas temporadas e teve uma médias de 21.1 pontos, 6.3 rebotes e 5.4 assistências por jogo, sendo as melhores marcas da carreira”, escreveu Scotto.

RJ Barrett disputou sua sexta temporada na NBA, sendo a segunda pelo Raptors. Isso porque o jogador chegou ao time na trade deadline de 2023/24. Ele fez parte do acordo que enviou o OG Anunoby para o New York Knicks. O atleta de 25 anos pode se tornar agente livre irrestrito após a temporada 2026/27.

Vale destacar que o Toronto Raptors tem US$7.7 milhões de espaço para o primeiro teto salarial da liga. Além disso, terá direito à nona escolha no Draft de 2025. Então, com mais uma jovem promessa chegando ao elenco e sem contratar Kevin Durant, a franquia pode optar por ampliar ainda mais espaço na folha salarial e negociar Barrett.

Com o novo acordo coletivo de trabalho, equipes que não brigam por título estão evitando pagar multas de teto salarial. Enquanto isso, Eric Koreen, do site The Athletic, também indica Barrett como moeda de troca. De acordo com o jornalista, o ala “sobra” no elenco que já possui Brandon Ingram, que sequer estreou na última temporada por conta de lesão, e Scottie Barnes. O segundo, aliás, é tido como o “rosto” da franquia nos próximos anos.

“O Raptors já é caro para uma equipe que terminou em 11º lugar do Leste. Não acho que Barrett traria de volta muitas de escolhas de Draft. Mas se Toronto puder enviar mais dinheiro do que trazer de volta em uma troca desse tipo, essa seria outra boa maneira de evitar taxas da NBA”, escreveu Koreen.

Outros cenários em Toronto

Além de RJ Barrett, outro jogador pode ficar disponíveis para troca. Ainda segundo o The Athletic, Ochai Agbaji é um nome que pode ser negociado pelo Raptors. O ala-armador está no último ano de seu contrato de novato e pode ser negociado com qualquer equipe que tenha espaço na folha salarial.

“O Raptors poderia trocar Agbaji por uma escolha de Draft e isso poderia ser de bom tamanho. Ele é um bom jogador e poderia ter conversas para estender seu contrato. Mas, Toronto já tem Gradey Dick e Ja’Kobe Walter. Portanto, já há uma certa saturação na posição”, disse Koreen.

Por outro lado, o HoopsHype apontou um nome que deve permanecer no Canadá em 2025/26. Trata-se de Jakob Poeltl. Afinal, a equipe não deve ir ao mercado na busca por um pivô e ele preenche esse espaço. Além disso, nos rumores por Kevin Durant, ele foi um nome posto fora de qualquer acordo.

“O Raptors manteve Jakob Poeltl afastado das negociações por Kevin Durant. Da mesma forma, há forte expectativa de que a franquia procure estender seu contrato. O pivô é visto com bons olhos por Toronto, pois não precisa da bola para ser eficaz e tem uma boa presença no vestiário”, publicou Scotto.

