Raptors tem interesse em troca por Malik Monk

O Toronto Raptors tem interesse em uma troca por Malik Monk, do Sacramento Kings, de acordo com Kris Pursiainen, do portal Clutch Points. Segundo o jornalista, o ala-armador seria uma espécie de plano b da franquia canadense, caso a negociação com o Phoenix Suns por Kevin Durant não avance.

“Se uma troca com o Suns por Durant não se concretizar, fontes da liga disseram ao Clutch Points que o Raptors tem outros alvos em mente. O time, aliás, demonstra interesse em adquirir Malik Monk, do Kings, em uma possível troca. Esse interesse vem desde o prazo final de negociações, em fevereiro deste ano”, afirmou Pursiainen.

Após ficar de fora dos playoffs nas últimas três temporadas, o Raptors planeja começar 2025/26 com um time competitivo. O primeiro “investimento” foi a troca por Brandon Ingram, na última trade deadline. Para adquirir o ala junto ao New Orleans Pelicans, a equipe de Toronto abriu mão dos veteranos Bruce Brown e Kelly Olynyk e de duas futuras escolhas de Draft. Assim, conseguiu se reforçar e manteve os principais jogadores no elenco.

Agora, na offseason, o Raptors segue com a intenção de qualificar o plantel, e a troca por Malik Monk seria uma das opções. Especula-se que o ala-armador RJ Barrett seja uma das moedas de troca de Toronto. O jogador canadense, aliás, tem contrato por mais duas temporadas e US$57,3 milhões em salários a receber.

Décima primeira escolha do recrutamento de 2017, Monk disputou as últimas três campanhas pelo Kings. Antes de chegar a Sacramento, o ala-armador passou por Charlotte Hornets e Los Angeles Lakers. Mas, foi na atual equipe que o jogador de 27 anos se encontrou na NBA. Em 214 jogos pelo Kings, o camisa 0 tem médias de 15,3 pontos e 4,8 assistências.

Em 2022/23, Monk ajudou o time californiano a encerrar o jejum de 17 anos sem chegar aos playoffs. Além disso, ele foi o segundo colocado na eleição de melhor reserva da NBA. O ganhador do prêmio, na ocasião, foi o pivô Naz Reid, do Minnesota Timberwolves. Como recompensa, o ala-armador assinou uma extensão contratual de quatro anos, no valor de US$78 milhões, na offseason passada.

Até então reserva de luxo no Kings, Monk virou o armador principal do time após a troca de De’Aaron Fox para o San Antonio Spurs. Na campanha de 2024/25, o camisa 0 alcançou os seus melhores números na NBA: 17,2 pontos e 5,6 assistências. Monk tem contrato até 2028. Nesse período, vai receber US$60,5 milhões em salários.

