Timberwolves oferece Rudy Gobert em troca com Suns

A saída de Kevin Durant segue sendo um dos grandes assuntos nos rumores da NBA. De acordo com o jornalista John Gambadoro, da Arizona Sports, o Minnesota Timberwolves ofereceu o pivô Rudy Gobert em uma tentativa de troca com o Phoenix Suns. A ideia levaria o francês ao time de Phoenix, além de outros dois ou três jogadores e escolha de Draft deste ano.

Segundo Gambadoro, Durant chegaria ao Timberwolves por Rudy Gobert, Donte DiVincenzo, Rob Dillingham e/ou Tarrance Shannon, além da pick 17 de 2025. Mas o grande problema é que o MVP de 2014 não teria interesse em jogar em Minnesota.

Ao menos, não seria uma de suas preferências como San Antonio Spurs, Houston Rockets e Miami Heat. Jon Krawczynski, repórter do The Athletic, confirma a ideia de que o Timberwolves está fazendo de tudo para conseguir fechar a troca por Durant. No entanto, os dois times possuem muitas restrições financeiras por estarem acima do segundo nível de multas da NBA. Ou seja, qualquer ideia de negociação precisa passar pelas regras impostas pelo CBA (Acordo Coletivo de Trabalho).

O Phoenix Suns está atrás de um pivô para ser titular por longo período, algo que não acontece desde a saída de Deandre Ayton em troca para o Portland Trail Blazers. Desde então, o time testou vários nomes que não agradaram.

Então, uma eventual chegada de um jogador como Rudy Gobert em troca, deixaria o Suns em boa situação. Mas os problemas com as folhas salariais poderiam impedir quase todas as movimentações. De acordo com Krawczynski, o Timberwolves vive o mesmo impasse.

“Mas como o Timberwolves está no segundo nível de multas da NBA, o time tem severas restrições para conseguir fazer qualquer tipo de troca. Uma delas, por exemplo, os times não podem combinar salários para bater no valor de Durant. O Timberwolves ainda não tem certeza sobre Julius Randle e Naz Reid, que podem deixar o time por terem opções em seus contratos”, diz Krawczynski.

Reid pode voltar, mas Randle teria a chance de receber um contrato ainda melhor se não ficar em Minnesota. Portanto, o repórter acredita que será difícil o time tentar qualquer troca antes de ter certeza sobre a volta dos dois.

“Enquanto Reid disse em sua entrevista de despedida da temporada que planeja ser agente livre, tem ainda o interesse do outro lado. Ou seja, a direção de Minnesota quer contar com sua volta. Mas Randle, ninguém sabe seus planos. Antes que a direção saiba o que vai acontecer com os dois, qualquer troca fica ainda mais difícil”, concluiu.

Por fim, o Suns tenta montar um time para competir, seja agora ou no futuro. Devin Booker fica, enquanto Bradley Beal pode ficar após a saída de Kevin Durant. Na pior das hipóteses, a diretoria pode dispensar o veterano.

