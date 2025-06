Troca de Kevin Durant deve envolver vários times

A saída de Kevin Durant do Phoenix Suns deve acontecer em uma troca nos próximos dias, mas o que ninguém sabe ainda é o número de times que devem participar. Isso porque o Suns deve ter vários parceiros na negociação, que acabam completando o acordo. Então, com o desejo do ala em jogar pelo San Antonio Spurs, ele pode ter seu pedido atendido pela direção do Arizona.

De acordo com o site The Athletic, Kevin Durant definiu o time texano como seu único objetivo para 2025/26. No entanto, tudo vai depender do que o Suns quer. Nos últimos dias, a equipe enviou algumas propostas, mas a diretoria de Phoenix não gostou. O mesmo aconteceu com Miami Heat, Houston Rockets e Minnesota Timberwolves.

A cada oferta, a direção do Suns estaria ficando cada vez mais próxima de fazer a troca de Durant para qualquer outro time, que não de sua escolha. Por enquanto, é apenas uma possibilidade, pois Phoenix prometeu ao astro que o faria. Mais ou menos o que aconteceu com Damian Lillard quando foi ao Milwaukee Bucks. O armador teria preferência pelo Heat, mas deu ao Portland Trail Blazers algumas opções.

Mas o fato é que Kevin Durant deve ter a ajuda de alguns times para concluir sua troca, seja para onde for. Não que seja uma obrigação, mas tais equipes devem facilitar o negócio.

O Houston Rockets, por exemplo, possui duas escolhas do Suns (2025 e 2027), além do direito de inverter as picks em 2029. Então, mesmo que Durant não vá para o Rockets, o time deve estar envolvido de alguma forma.

Outro que potencialmente estará na troca de Durant é o Boston Celtics. O Suns gosta muito de Kristaps Porzingis e ele seria um dos reforços para Phoenix em 2025/26. Enquanto isso, os rumores apontam que o Brooklyn Nets entraria como “facilitador” ou até mesmo “comprador”.

Isso porque o Nets poderia entrar na troca de Durant para receber bons jogaores e ter a chance de montar um elenco mais forte para as próximas campanhas. No entanto, Nic Claxton e Cam Johnson podem ir para novos times, enquanto Brooklyn levaria alguns contratos mais impactantes.

De qualquer forma, o que os rumores apontam na troca por Kevin Durant é que o Spurs daria ao Suns: Devin Vassell, Keldon Johnson (Harrison Barnes) e Jeremy Sochan. Além disso, seriam duas escolhas futuras, sendo uma delas via Atlanta Hawks.

Aos 36 anos, o astro Kevin Durant fez médias de 26.6 pontos, 6.0 rebotes e 4.2 assistências, em cerca de 36 minutos por noite. Em 2025/26, ele vai receber US$54.7 milhões em seu último ano de contrato.

