O Jumper Brasil dá prosseguimento à série diária “NBA Draft 2025: As necessidades de cada time”, desta vez com o Brooklyn Nets. Afinal, a equipe novaiorquina terá o privilégio de fazer a oitava escolha no recrutamento deste ano. Além disso, o Nets possui mais quatro picks – três na primeira rodada e outra na segunda.

Mais uma vez, a franquia do Brooklyn não contou com a sorte na Loteria do Draft. Mesmo com a sexta pior campanha de 2024/25, o time caiu no sorteio. Pelo menos, o Nets conta com cinco escolhas. Provavelmente, o gerente-geral da franquia, Sean Marks, vai tentar empacotar algumas dessas escolhas para subir no recrutamento.

Hoje, o time comandado por Jordi Fernández possui apenas cinco jogadores com contrato garantido para a próxima temporada. Cestinha do time em 2024/25, Cam Thomas é agente livre restrito. Ou seja, o Nets tem a opção de cobrir as ofertas que ele vier a receber. Já o armador D’Angelo Russell é irrestrito e, assim, pode assinar com qualquer equipe da NBA.

Desse modo, o Draft será importante para a montagem do elenco. Vale lembrar que a franquia ainda vive um processo de reconstrução. Portanto, em 25/26, a tendência é de um plantel recheado de jovens.

No entanto, a vontade de ser competitivo no curto prazo por levar o Nets a fazer “loucuras” para obter um astro. Giannis Antetokounmpo, do Milwaukee Bucks, é o grande desejo da franquia. A equipe, aliás, terá 16 picks de primeira rodada nos próximos sete anos. Além disso, Brooklyn é o time com mais espaço na folha salarial.

NBA Draft 2025: As necessidades do Brooklyn Nets

Elenco para a próxima temporada (cinco atletas com contratos garantidos)

PG:

SG: Maxwell Lewis (22 anos, US$2,2 milhões)

SF: Cam Johnson (29 anos, US$21,1 milhões) / Dariq Whitehead (20 anos, US$3,2 milhões)

PF: Noah Clowney (20 anos, US$3,4 milhões)

C: Nic Claxton (26 anos, US$26,1 milhões)

Média de idade: 23,4 anos

Folha salarial: US$56 milhões

Agentes livres: Cam Thomas (SG, 23 anos, restrito), Day’Ron Sharpe (C, 23 anos, restrito), Ziaire Williams (SG/SF, 23 anos, restrito), Reece Beekman (PG, 23 anos, restrito), Tyson Etienne (PG/SG, 25 anos, restrito), D’Angelo Russell (PG, 29 anos, irrestrito), De’Anthony Melton (PG/SG, 27 anos, irrestrito), Trendon Watford (PF, 24 anos, restrito)

Team option: Keon Johnson (23 anos, US$2,3 milhões), Drew Timme (C, 24 anos, US$1,9 milhão), Jalen Wilson (24 anos, US$2,2 milhões), Tyrese Martin (SG/SF, 26 anos, US$2,2 milhões)

Exceções salariais: mid-level para times que estão abaixo do salary cap (US$8,8 milhões), trade exception (US$ 23,3 milhões)

Posições carentes: todas

Necessidades da equipe

Montar um elenco. Afinal, o time tem apenas cinco atletas com contrato garantido para 2025/26. Portanto, restam dez vagas, além de três two-way.

Bons arremessadores. Em 2024/25, o Nets teve o sexto pior aproveitamento nas bolas de três (34,4%) da NBA. Já nos arremessos de dois pontos foi o segundo pior da liga, com um aproveitamento de 51,5%. Além disso, Brooklyn foi o terceiro pior em eficiência ofensiva, com 108,1 pontos a cada 100 posses de bola.

Reboteiros. Na última temporada, o Nets foi o segundo pior em rebotes totais (41,3) e defensivos (30,4).

Escolhas do Nets no NBA Draft 2025: 8, 19, 26, 27 e 36

Nomes mais indicados

* Pick 8

Jeremiah Fears (PG, Oklahoma, freshman): armador muito veloz, que ataca bem a cesta. Fears é habilidoso e sabe criar o próprio arremesso. Além disso, é um bom passador. No entanto, precisa ser mais consistente nas bolas de três para se tornar um pontuador especial.

Kon Knueppel (SG/Sf, Duke, freshman): um dos melhores arremessadores da classe, Knueppel possui um elevado QI de basquete. Também mostrou que é um bom passador, sobretudo no pick-and-roll.

Kasparas Jakucionis (PG/SG, Illinois, freshman): o lituano é um armador versátil, habilidoso e com elevado QI de basquete. Jakucionis é capaz de pontuar nos três níveis, ao mesmo tempo que acha ótimos passes para os companheiros. Enfim, consegue ser útil com ou sem a bola nas mãos.

* Picks 19, 26 e 27

Thomas Sorber (C, Georgetown, freshman): pivô muito físico, que protege bem o aro e é um bom passador. Além do bom entendimento do jogo, Sorber é um ótimo finalizador, especialmente no pick-and-roll.

Nolan Traoré (PG, Saint Quentin-FRA, França): armador francês muito habilidoso, com experiência profissional. Traoré sabe criar o próprio arremesso, manipular as defesas adversárias e envolver os companheiros, especialmente no pick-and-roll.

Rasheer Fleming (PF, Saint Joseph’s, senior): chama a atenção pelos atributos físico-atléticos e por jogar sempre com muita energia. Fleming é um defensor versátil, arremessador sólido do perímetro e um ótimo reboteiro. Ou seja, um potencial 3-and-D na NBA.

Joan Beringer (C, Cedevita-ESL, França): pivô com experiência profissional, que possui ótimo perfil físico e se destaca na proteção do aro. Beringer mostra fluidez em quadra, mas ainda é cru na parte ofensiva.

Walter Clayton (PG, Florida, senior): um dos melhores arremessadores da classe, Clayton vai chegar à NBA credenciado pelo título do College. Armador que sabe criar o próprio arremesso e tem personalidade para decidir jogos.

