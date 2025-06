Nolan Traore – Promessa do NBA Draft 2025

O Jumper Brasil prossegue com a série “Promessa do NBA Draft 2025” com o armador Nolan Traore. Destaque do Saint-Quentin, o francês é projetado como uma provável escolha de primeira rodada do recrutamento deste ano. Confira, então, a análise do portal para o atleta de 19 anos.

Nolan Traore

Idade: 19 anos

País: França

Time: Saint-Quentin (FRA)

Posição: armador

Altura: 6’4.25’’ (1,93m)

Envergadura: 6’8’’ (2,03m)

Peso: 79,3 kg

Médias na última temporada: 12,2 pontos, 1,9 rebote, 4,7 assistências, 0,7 roubo de bola, 0,04 toco e 2,5 turnovers em 22,7 minutos. Além disso, teve 41,0% de acerto nos arremessos de quadra, 31,4% nos tiros de três pontos (4,0 tentativas por jogo) e 71,1% nos lances livres.

Atributos físicos e atléticos

– Traore, antes de tudo, apresenta estatura adequada e ótima envergadura para ser um armador na NBA. As suas medições em Treviso foram muito condizentes, aliás, com o que se esperava;

– É um atleta acima da média, em particular, comparado aos prospectos de armação europeus. Não é tão explosivo assim, mas rápido com a bola em progressão e muito fluido nos movimentos;

– Muito franzino e, por isso, vai precisar de um trabalho de fortalecimento específico para jogar na NBA. A necessidade fica clara pela forma como já sofre contra contato no basquete francês.

Ataque

– Traore já é um jogador produtivo entre profissionais no basquete francês. Mas tende a ser um encaixe melhor na NBA pela chance de jogar mais em transição, alta velocidade e quadra aberta;

– Trata-se de um armador agressivo, com ímpeto por atacar o aro sempre que possível. Apesar do corpo franzino, não teme contato e cobrou quase quatro lances livres por jogo na última temporada;

– No entanto, refletindo a sua dificuldade física, não foi um finalizador tão eficiente por Saint-Quentin. Protagoniza algumas jogadas plásticas, mas, no geral, tem limitações evidentes;

– É capaz de criar separação para defensores a partir de um sólido e natural controle de bola. É uma pena, então, que seja um arremessador tão ineficaz saindo do drible e em pull ups;

– A sua melhor virtude no momento, certamente, está em operar pick-and-rolls. Esquiva de bloqueios com leveza e lê as reações das defesas de forma rápida para decidir entre atacar ou passar;

– Traore é um ótimo passador, com capacidade de passar em movimento e com a bola viva. Mais do que isso, acho que é um prospecto com um talento natural para ditar o ritmo de times;

– Por isso, não é legal que tenha um pouco da chamada “visão de túnel” quando decide atacar o aro. Ainda pode apurar a sua atenção ofensiva, assim como trabalhar no drive and kick;

– Nunca foi um bom arremessador e seguiu assim em sua campanha por Saint-Quentin. Teve um bom fim de temporada, mas média geral de só 31% de acerto nas tentativas de três pontos;

– Apesar de ter boa mecânica, ele apresenta problemas de equilíbrio e posicionamento no ato do arremesso. Não surpreende que seja muito melhor nos lances livres do que no ritmo da partida;

– Pode ser uma questão do esquema em que joga, mas o prospecto é quase nulo em sua movimentação sem a bola. E fica uma dúvida: como pode contribuir quando não tem a bola nas mãos?

Defesa

– Traore não se revela um bom defensor no basquete francês e tudo começa na questão física. Tem sérias dificuldades para proteger espaço, em particular, porque já atua contra profissionais;

– Estatura e envergadura entregam boas condições para tentar defender, mas não faz um bom uso delas. É comum só o ver usar os braços, por exemplo, para desarmar o drible ou alcançar um rival após ser batido;

– Funciona melhor como um defensor coletivo, pois fica mais “protegido” do confronto direto. Mas, ainda assim, não vejo instintos apurados em termos de fechar espaços e antecipar ações;

– Equipes da NBA que assistirem aos seus jogos na França não vão ter problemas para saber como explorá-lo. Afinal, teve imensos problemas lutando contra bloqueios por Saint-Quentin;

– Tem a péssima tendência de acompanhar a bola enquanto uma jogada desenrola. Faltam-lhe maior atenção defensiva e disciplina – o que não é incomum a um garoto de 19 anos.

Conclusão

Traore iniciou uma temporada como uma provável escolha TOP 10, mas perdeu tração durante o ano. Isso ocorreu por uma sensação de estagnação: ele exibiu as mesmas virtudes e defeitos que tinha mais jovem. E, com isso, fez uma campanha semelhante (até demais) à anterior. Ou seja, não houve evolução clara. É preciso lembrar, ainda assim, que ele segue o mesmo prospecto que encantava até o ano passado.

Comparações: Dennis Schroder (Pistons) em início de carreira e Killian Hayes (ex-Pistons) mais atlético

Projeção: TOP 30

Confira alguns lances de Nolan Traore, promessa do Draft 2025 da NBA

