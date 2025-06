Hugo Gonzalez – Promessa do NBA Draft 2025

O Jumper Brasil prossegue com a série “Promessa do NBA Draft 2025” com o ala Hugo Gonzalez. Destaque do Real Madrid, o espanhol é projetado como uma provável escolha de primeira rodada do recrutamento deste ano. Confira, então, a análise do portal para o atleta de 19 anos.

Hugo Gonzalez

Idade: 19 anos

País: Espanha

Time: Real Madrid (ESP)

Posição: ala

Altura: 6’7.5’’ (2,02m) com tênis

Envergadura: 6’10.75’’ (2,10m)

Peso: 101,0 kg

Médias na última temporada: 3,4 pontos, 1,8 rebote, 0,6 assistência, 0,3 roubo de bola, 0,3 toco e 0,6 turnover em 10,7 minutos. Além disso, teve 40,8% de acerto nos arremessos de quadra, 28,4% nos tiros de três pontos (1,3 tentativa por jogo) e 75,8% nos lances livres.

Atributos físicos e atléticos

– Gonzalez, para começar, tem estatura e envergadura adequadas para atuar como ala na NBA. Aliás, já atua nessa posição contra profissionais em uma das melhores ligas do mundo;

– Apresenta ótima condição atlética para um jogador de suas dimensões, que se destaca em nível europeu. É um jogador explosivo, mas, às vezes, não parece tão coordenado assim;

– Diferente de vários prospectos, ele já tem um físico forte e pronto para a competição profissional. Outros alas da Liga ACB, por exemplo, não “abusaram” do jovem no jogo de contato.

Ataque

– Gonzalez é um jogador atlético que faz jus a isso, pois joga de forma intensa e atlética. Adora atacar em transição e, por isso, tende a ser um encaixe melhor na NBA do que no basquete europeu;

– Movimentação sem a posse e cortes fora da bola é um dos seus pontos mais positivos. Mostra muita inteligência na leitura da reação das defesas para, assim, atacar espaços com oportunismo;

– Apesar do baixo aproveitamento em arremessos gerais, ele foi um finalizador eficiente na temporada. O volume é baixo, mas converteu mais de 65% dos seus arremessos no garrafão;

– Possui um estilo de jogo agressivo em relação à cesta, mas “tropeça” em seu controle de bola. Nesse momento, a sua capacidade não vai muito além de atacar closeouts de forma linear;

– Não mostra, a princípio, qualquer sinal de que possa virar um criador de arremessos no futuro próximo. Combinação de controle de bola, ritmo e trabalho de pés perto do rudimentar;

Leia mais sobre o Draft 2025 da NBA

– Gonzalez tem potencial como arremessador, pois exibe uma boa forma de lançamento quando está equilibrado. Os 76% de acerto nos lances livres na temporada são outro sinal animador;

– Não foi um bom chutador de três pontos em nenhum nível e não é tão difícil entender o motivo. Apesar da boa mecânica, ele é inconsistente com essa forma a depender da situação de jogo;

– Não foi usado dessa forma pelo Real Madrid, mas já deu sinais de que pode iniciar o ataque em níveis anteriores. Tem bons momentos, em particular, passando a bola após receber screens;

– É bem fácil identificar que, em potencial, o espanhol vai assumir a função de um “3DA” no basquete dos EUA. Mas, para isso, não é negociável: ele precisa ser um melhor arremessador;

– Muitas vezes, a intensidade pesa contra o ala porque o faz acelerar todas as ações. É um daqueles jovens que, como dizem, precisa que o jogo “desacelere” um pouco para crescer.

Defesa

– Gonzalez, antes de tudo, é um defensor muito ativo e esforçado que não para de se mover. Ocupa mais espaço do que imagina em quadra pela disposição em estar em todos os cantos;

– Potencial para ser um defensor versátil se mostra nos recursos físico-atléticos, mas vai além. Tem agilidade lateral e nível de atividade que sugere poder trocar marcação no perímetro;

– É um reboteiro melhor do que os números sugerem por causa de sua intensidade e disposição física. Ele ataca e briga por espaço, enquanto não exibe dificuldades para confrontar contato;

– Não tem tantos roubos de bola, mas mantém as mãos ativas e sempre tenta desviar passes. Além disso, em jogos de base, mostrou instintos para ser um protetor de aro secundário;

– Assim como acontece no ataque, a intensidade pode jogar contra o atleta em alguns momentos. Comete faltas bobas, por exemplo, por falta de disciplina e melhor senso de posicionamento;

– O ala não é um jogador de tantas leituras avançadas, mas reage rápido e tem entrega incontestável em quadra. Compensa mais refino e instintos com um motor que só gira em alta rotação.

Conclusão

É difícil fazer uma análise precisa, a princípio, sobre o jogo de Gonzalez no momento. Afinal, sem surpresas, ele teve baixa minutagem pelo Real Madrid na temporada. No entanto, o jovem sempre aproveita as hances ao máximo pelo esforço incondicional. Faltam nuances ao seu jogo, tudo é muito direito e em ritmo acelerado. Mas isso é melhor do que um jogador mais “frio”.

Comparação: Josh Green (Hornets)

Projeção: TOP 40

Confira alguns lances de Hugo Gonzalez, promessa do Draft 2025 da NBA

