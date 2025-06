Ideia de troca tira Gui Santos do Warriors

É esperado que o ala Gui Santos siga no Golden State Warriors para a próxima temporada, mesmo que o time faça alguma troca. No entanto, o site Sporting News criou uma ideia para reforçar o time de San Francisco em que o brasileiro mudaria de ares pela primeira vez desde que chegou à NBA.

O Warriors tem interesse em troca por um ala-armador cestinha, além de um pivô. Vários nomes surgiram nos rumores, mas existe ainda o mercado da agência livre. Ou seja, é possível que o time faça uma negociação por um e busque o outro que esteja sem contrato para 2025/26.

Neste caso específico, o site sugeriu que o Warriors enviasse o ala-armador Moses Moody, uma escolha de primeira rodada, além de Gui Santos. Tudo isso para receber Coby White, um dos principais destaques do Chicago Bulls nos últimos anos.

Continua após a publicidade

Claro, é uma ideia de troca. Então, não quer dizer, necessariamente, que o Golden State Warriors vai partir para um negócio assim nas próximas semanas. No entanto, é certo que existe o interesse do time californiano em White. Aliás, há alguns anos. E ainda tem um fator que pode facilitar tudo: o baixo salário do cestinha do Bulls.

Leia mais

Gui Santos concluiu o seu segundo ano no Warriors, enquanto os rumores de troca quase não apontam para a sua saída. E vale lembrar, ainda, que o time de San Francisco fez outras negociações ao longo de 2024/25 e o brasileiro foi mantido. Aliás, não só isso. Ele ganhou mais espaço na rotação, mesmo nos playoffs.

Continua após a publicidade

Em 2024/25, o Warriors fez trocas por Dennis Schorder (em dezembro de 2024) e Jimmy Butler (em fevereiro de 2025). E pelo fato de ter feito 72 minutos nos playoffs, quando as rotações são ainda mais curtas, mostra que Gui Santos pode ter ainda mais importância para os planos do técnico Steve Kerr.

“Uma área que o GM Mike Dunleavy deve buscar troca é pela falta de talento para pontuar do time fora Stephen Curry, especialmente na armação”, diz o jornalista Dean Simon. “Coby White é ótimo com a bola nas mãos, pode organizar o ataque, mas pontua bem. E ainda tem o fato de receber só US$12.8 milhões em seu último ano”.

Continua após a publicidade

Apesar de apenas Stephen Curry, Draymond Green e Jimmy Butler terem “vaga cativa”, é pouco provável que o Warriors faria uma troca envolvendo um jogador muito útil, com salário que se encaixa naquilo que o time quer. Em 2025/26, Golden State tem opção no contrato de Santos, no valor de US$2.2 milhões.

Mas a NBA é um negócio, no fim das contas. O Warriors reconhece o valor de Gui e investiu em sua evolução desde o Draft, em 2022. No entanto, se a direção entender que a troca vai fazer a diferença para brigar pelos primeiros lugares em 2025/26, pode acontecer.

Continua após a publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA