Jeremy Sochan faz post em Phoenix e “alimenta” troca com Suns

O ala-pivô Jeremy Sochan, do San Antonio Spurs, fez uma publicação nas redes sociais em Phoenix, dando “sinais” de que poderia estar participando da troca com o Suns. Apesar de o Spurs ser um dos destinos favoritos de Kevin Durant, o time do Arizona está no momento em que recebe as melhores ofertas possíveis. Ou seja, de todas aquelas equipes com interesse mútuo, o Suns ouve as propostas antes de “bater o martelo”.

Mas o fato de Sochan estar em Phoenix pode não ter nada a ver com a troca. Eventualmente. Em meio a tantos rumores nos últimos dias, uma aparição em redes sociais apenas alimenta a ideia de que o negócio já estaria feito. Ou, no mínimo, seria como uma distração do que está realmente acontecendo.

No entanto, tudo ainda está no campo dos boatos. Sochan, inclusive, pode ficar no Spurs mesmo que o Suns troque Durant para San Antonio. De acordo com alguns rumores, o time do Texas poderia enviar um pacote com Devin Vassell, Keldon Johnson e duas escolhas de primeira rodada, de 2027 (via Atlanta Hawks) e 2029. Ou seja, nem estariam envolvidas as do recrutamento que acontece no próximo dia 25.

Mas existem variáveis, com Harrison Barnes no lugar de Johnson e a inclusão de Sochan em qualquer uma das duas alternativas. De acordo com as regras salariais da NBA, é possível a troca acontecer.

Kevin Durant estabeleceu que quer apenas três times: Miami Heat, Houston Rockets e San Antonio Spurs. Caso a troca seja para o Spurs, o Phoenix Suns deve pedir a inclusão de Jeremy Sochan. Mas ainda existem alguns pontos aqui.

Primeiro, Houston possui duas escolhas do Suns para o futuro, além de um swap. Ou seja, tem o direito de inverter as seleções. É pouco provável que o time de Phoenix troque seu principal jogador disponível sem que as picks não estejam envolvidas.

É fato que Devin Booker é o cara da franquia em Phoenix, mas ele não está disponível para trocas. Assim como Bradley Beal. O ala-armador decepcionou no time do Arizona e avisou que não abriria mão de cláusula de veto em trocas. Portanto, a direção deve partir para dispensar o veterano, mesmo com mais tempo de contrato sobrando.

Então, mesmo que Durant vá em troca para o Spurs ou Heat, o Rockets deve aparecer de alguma forma. Do contrário, Phoenix não vai conseguir controlar seu próprio destino nas próximas temporadas. Daí, seria o motivo de o Suns ir atrás de jovens talentos como Jeremy Sochan, Devin Vassell, de San Antonio ou Kel’el Ware, de Miami.

A troca de Durant pode acontecer a qualquer momento, dependendo do que a diretoria do Suns receber como melhor oferta.

