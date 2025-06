Lenda da NBA pede Kevin Durant no Knicks: “Brunson precisa de ajuda”

O que você acha de Kevin Durant e Jalen Brunson atuando juntos pelo New York Knicks? A princípio, isso não parece ser impossível. Segundo Shams Charania, da ESPN, o time está entre os cinco interessados na aquisição do astro em troca com o Phoenix Suns. É claro que estar interessado significa pouco. O lendário Magic Johnson, no entanto, vê a possível parceria como um encaixe perfeito.

“Kevin é um jogador que pode levá-lo a ganhar um título da NBA. E gosto dele em Nova Iorque porque Jalen precisa de ajuda. Precisa de ajuda no quarto período, pois os outros times jogam os seus defensores em cima dele e ninguém consegue assumir o comando. A gente viu nos playoffs que ninguém mais ‘entregou’. Mas Kevin pode fazer isso”, projetou o membro do Hall da Fama.

Uma troca por Durant, nesse momento, seria quase impossível para o Knicks. Afinal, os nova-iorquinos gastaram muitos ativos na negociação para adquirirem Mikal Bridges. Foram cinco escolhas de primeira rodada de draft, sendo quatro desprotegidas. Então, restou o que para ofertar agora? Mas isso não apaga a ideia de ver o ala como reforço do time da mente de Johnson.

Continua após a publicidade

“Kevin pode fazer mais do que apoiar a pontuação em Nova Iorque. É o tipo de jogador que coloca a outra equipe no limite de faltas, por exemplo. Isso já foi um problema da equipe contra Indiana, pois pareceram lentos demais atuando com dois pivôs. E, além disso, Pascal Siakam tirou vantagem de ambos. Ele também poderia ajudá-los nesse sentido”, avaliou o ícone do Los Angeles Lakers.

Leia mais sobre Kevin Durant

Outros destinos

Charania, no entanto, não apontou só o Knicks como interessado em Durant. Ele está na pauta de outros times e seria recebido como grande reforço em qualquer lugar. Johnson, em particular, tem dificuldades para ver um destino em que o craque não se encaixasse. Também lhe agrada vê-lo no Miami Heat, Houston Rockets e San Antonio Spurs, que foram citados pelo jornalista como possíveis destinos.

Continua após a publicidade

“Kevin pode ajudar Miami, certamente. Eles precisam de alguém lá, então adoraria vê-lo naquela equipe também. Houston também seria interessante, pois tem um elenco muito jovem e precisam de alguém mais experiente. Assim como San Antonio. São dois times de garotos e Kevin pode ser o veterano que vai ensiná-los a vencer”, explicou a lenda viva da NBA.

Charania também citou o Minnesota Timberwolves como interessado em Durant. É o único cenário em que, a princípio, Johnson tem um pouco mais de dúvidas. “Minnesota é um time em que não tenho tanta certeza porque não sei se Kevin e Anthony Edwards podem jogar juntos. Até posso ver isso acontecer, mas não sei se funcionaria tão bem. Afinal, quem vai fechar os jogos?”, questionou.

Continua após a publicidade

Outra versão

Mas, antes que o torcedor do Knicks já comece a sonhar com Kevin Durant e Jalen Brunson juntos, vale ter calma. Antes de tudo, como já citado, a franquia não tem tantos ativos à disposição para fechar negócio. E, além disso, as informações sobre o interesse nova-iorquino são um pouco conflitantes. De acordo com Stefan Bondy, do jornal New York Post, o time não está tão firme nas conversas.

O próprio Charania, nas últimas horas, já disse que o Knicks não está entre os favoritos para adquirir o ala. Heat, Timberwolves e Rockets seriam as equipes mais ativas nas negociações com o Suns.

Continua após a publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Continua após a publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA