“Troca de Kevin Durant para Warriors quase aconteceu”, diz Green

Draymond Green e Kevin Durant foram campeões duas vezes juntos pelo Golden State Warriors, mas eles quase voltaram a ser colegas em uma troca na última trade deadline. Havia o desejo do time de San Francisco em contar com o cestinha mais uma vez, enquanto o Phoenix Suns ainda alimentava o sonho de classificação para os playoffs. Nessa sexta-feira (6), ele esteve no Jimmy Kimmel Live e contou como tudo aconteceu.

“Eu estava com Joe (Lacob, dono do Warriors) e ele é meu amigo. Então, ele diz que achava que ia conseguir Kevin Durant: ‘Está acontecendo, vamos conseguir ele de volta’. E eu pensei que seria ótimo. Ele volta correndo dois minutos depois e diz: ‘Draymond, Draymond, eu não devia ter dito nada, não fale sobre isso com ninguém”, disse Green.

Durant acabou não voltando para o Warriors. Green achava, assim como Lacob, que o negócio aconteceria naquele dia. Mas o astro preferiu seguir no time do Arizona. Depois, ele falou sobre a proposta e que pediu para continuar em Phoenix por conta da equipe de destino. Isso porque, caso ele fosse para Golden State ali, o elenco teria desfalques na profundidade.

Em uma troca do Phoenix Suns para o Warriors, o time de San Francisco teria de abrir mão de várias peças. Então, ele preferiu ficar até o fim da campanha em 2024/25 para, depois, sair de forma mais calma na offseason. Isso, caso chegasse ao ponto de deixar a franquia.

A troca de Kevin Durant para o Golden State Warriors, de fato, não aconteceu. Ao menos, naquele momento. Apesar de o time não ser o favorito em uma negociação, ainda existe o rumor. Mas por ter recebido Jimmy Butler na trade deadline, a equipe californiana ficou sem muitos ativos. Na época, Golden State mandou Dennis Schroder, Lindy Waters, Kyle Anderson e Andrew Wiggins, além de escolhas de Draft.

Durant, enquanto isso, deve deixar o Suns em outra troca. San Antonio Spurs, Minnesota Timberwolves, Miami Heat, New York Knicks e Houston Rockets aparecem como destinos prováveis para o ala, de 36 anos.

Além disso, o Suns vem passando por várias mudanças. Nas últimas semanas, o time trocou GM, técnico e deve dispensar Bradley Beal. É possível que a franquia passe por uma reformulação, enquanto deve manter Devin Booker.

Pelo lado do Warriors, no entanto, o time prioriza a troca por um pivô e um ala-armador. Mas o jogador de garrafão pode chegar, ainda, como agente livre.

