Knicks tentou troca por Kevin Durant

Não é de hoje que o New York Knicks tem interesse em uma troca pelo astro Kevin Durant, do Phoenix Suns. De acordo com o jornalista Shams Charania, da ESPN, o time de Nova York tentou um negócio pelo cestinha na trade deadline. No entanto, não houve acordo entre as partes e o camisa 35 seguiu no grupo do Arizona.

“Vão acontecer algumas mudanças no elenco do Knicks, e pode ir atrás de grandes nomes como Giannis Antetokounmpo ou Kevin Durant”, disse Charania. “Sobre Kevin Durant, eu vou dizer isso: existe um interesse entre o time e ele desde a trade deadline. O Knicks tentou troca por ele, mas não deu certo, claro. Mas vamos ver o que acontece nas próximas duas semanas. De qualquer forma, é certo que vão tentar melhorar o elenco e deixar ele mais profundo. É o que vai acontecer”.

Aos 36 anos, Durant deve deixar o Suns em troca na offseason da NBA. Nos últimos dias, surgiu um rumor sobre um negócio com o Knicks por Karl-Anthony Towns. Afinal, é a posição que o time do Arizona vem buscando para a próxima campanha.

Mas tudo isso só deve começar a ser visto nos próximos dias. Isso porque o Suns tinha de resolver outros problemas antes. Primeiro, foram mudanças na diretoria. Depois, de técnico. Além disso, ainda tem o caso Bradley Beal, que pode levar algumas semanas a mais.

O fato é que o Knicks poderia voltar a pensar na troca por Kevin Durant, mas existe um problema em tudo isso: o Houston Rockets. O time do Texas possui duas escolhas do Suns (2025 e 2027), além de um direito de swap (inverter as picks). Seja como for, o Rockets deve participar da negociação, mesmo que Durant não jogue em Houston.

Neste caso, poderia acontecer uma troca tripla (ou quádrupla) envolvendo Kevin Durant. E tudo pode acontecer antes mesmo da noite do Draft (25 de junho). Os rumores apontam que se o Rockets seria o “facilitador” do negócio ou até mesmo o destino do astro. Vai depender muito do que vai acontecer nos próximos dias.

O Knicks também deve acelerar a busca por um técnico antes do recrutamento, pois quer que o novo comandante já esteja no time antes de tudo acontecer, seja a troca ou o Draft. Por enquanto, nada é certo em Nova York. Mas existe a chance de a equipe fazer outras negociações, como Mikal Bridges e até Josh Hart.

