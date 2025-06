NBA: Direção do Suns não quer volta de Bradley Beal

De acordo com o jornalista John Gambadoro, da rádio Arizona Sports, o Phoenix Suns tem mais um problema para resolver na agência livre da NBA: Bradley Beal. O ala-armador tem contrato com o time de Phoenix até 2025/26, mas com opção de US$57.1 milhões para a campanha seguinte. E ainda tem um detalhe: Beal possui uma cláusula que pode vetar qualquer troca.

“O Suns não quer Beal de volta”, escreveu Gambadoro em suas redes sociais. “Mas não tem como trocar e, se ele não concordar com uma dispensa, talvez o time seja obrigado a seguir com ele. Uma das questões que fizeram nas entrevistas para o novo técnico foi o que pensa em fazer com Beal. Mas é 100% certo que o Suns não o quer e está tentando um jeito de se livrar”.

De fato, o contrato de Beal é considerado um dos piores da NBA na atualidade. A direção já tentou convencer o jogador a abrir mão da opção, mas não conseguiu. Ele afirmou que está feliz em Phoenix e que não pretende ir a lugar algum. Ao menos, por enquanto.

Uma das possibilidades é a dispensa. Neste caso, o Suns parcela o que existe de restante no acordo de Beal e ele diminui o impacto na folha de pagamento para os próximos anos.

Apenas como exemplo, o Suns deve a Bradley Beal US$103.8 milhões pelas próximas duas temporadas da NBA. Caso o time consiga um acordo com ele, o valor cai. Não todo, mas deixa de ser o original. De acordo com Bright Side Of The Sun, ficaria em torno de US$66 milhões. Então, Phoenix dividiria o resto em parcelas, podendo ser em dois anos.

Assim, Beal receberia cerca de US$32 milhões em 2025/26 e outros US$34 milhões em 2026/27 do Suns. Ele já seria agente livre agora, podendo assinar com qualquer time, exceto o de Phoenix e aqueles acima do segundo nível de muitas.

Se for em até cinco anos, o Suns pagaria em torno de US$13.2 milhões por campanha a Bradley Beal.

Vale lembrar que os valores não são exatos, pois depende de um acordo entre jogador e time. Além disso, Beal pode não concordar com as parcelas do Suns, exigindo cumprir seu contrato. Assim, ele ficaria em Phoenix durante toda a campanha de 2025/26 e poderia dispensar com valor integral na outra offseason.

A partir daí, o Suns teria a chance de se livrar de vez de Beal e cada um seguir seu caminho.

Na temporada 2024/25, Beal fez 53 jogos e obteve médias de 17.0 pontos, 3.7 assistências e 3.3 rebotes em cerca de 32 minutos por noite.

Troca de Kevin Durant

Além de Bradley Beal, o Suns quer trocar Kevin Durant na offseason da NBA. O time estava cuidando antes das contratações de seus novos GM e técnico para, depois, resolver os problemas de jogadores.

Durant é alvo do Houston Rockets, mas vale lembrar que o time texano possui as escolhas de Phoenix de 2025 e 2027, além do direito de swap em 2029. Ou seja, inverter as picks. Portanto, o mais simples de acontecer é o astro indo para Houston para que o Suns volte a ter controle de seu próprio futuro na NBA.

O fato é que o Suns está passando por uma reestruturação, enquanto quer tentar competir. Por enquanto, o time tenta resolver suas pendências antes de montar um grupo para pensar em vitórias depois.

