Knicks e Suns podem fazer troca de astros da NBA

New York Knicks e Phoenix Suns estão em estágios diferentes no momento. Enquanto um foi à final do Leste, o outro nem aos playoffs conseguiu. No entanto, Knicks e Suns podem ser parceiros em uma troca na agência livre da NBA. Às vezes, até antes.

Isso porque o time de Nova York pode ser o destino para Kevin Durant. De acordo com o jornalista Shams Charania, ainda em abril, cinco times tinham interesse em troca por Durant na trade deadline, mas o jogador preferiu seguir no Suns até o fim da fase regular. Um deles era justamente o Knicks e, segundo Charania, seria mútuo.

Mas, por conta de seu contrato (US$54.7 milhões) que expira ao fim de 2025/26, o Suns precisa de um time que consiga oferecer alguém em troca sem “combinar” acordos. Isso porque Phoenix está acima do segundo nível de multas da NBA e existem muitas restrições para qualquer tipo de negócio.

No entanto, Phoenix quer ir atrás de um pivô. Os rumores apontam que o nome seria Karl-Anthony Towns. O Knicks receberia Durant na troca, enquanto Towns iria para o Suns. Sem escolhas de Draft ou, no máximo, com picks de segunda rodada.

Towns, de 29 anos, vai receber US$53.1 milhões em 2025/26, o que cobriria a troca para o Suns. Mas tudo isso esbarra em um problema: o presidente do time de Nova York, Leon Rose. Ele foi o mentor da negociação com o Minnesota Timberwolves, após ser agente do jogador no passado recente.

A troca entre Suns e Knicks pode acontecer, pois os times da NBA que tinham mais interesse em Durant, até então, podem ir atrás de Giannis Antetokounmpo. São os casos de San Antonio Spurs e Houston Rockets, por exemplo.

Como Towns deixou a final do Leste em baixa por reclamações de seus colegas, é possível que ele volte a jogar no Oeste. Neste caso, Mitchell Robinson voltaria a ser titular em tempo integral no Knicks após a troca, enquanto Durant seria o ala-pivô. Nos playoffs, o técnico Tom Thibodeau promoveu Robinson ao quinteto inicial, mesmo com a presença do cestinha.

Caso Phoenix exija uma compensação para realizar a troca de Durant, o Knicks pode enviar uma escolha protegida do Washington Wizards de 2026. Talvez, adicionando o jovem Ariel Hukporti já seja o bastante para o negócio acontecer e bater valores.

O fato é que Towns está “queimado” no Knicks após performances ruins na defesa, enquanto o Suns busca um novo destino para Durant, além de um novo pivô.

Mais trocas

Outro jogador que pode deixar o Knicks em troca, de acordo com Evan Sidery, da Forbes, seria Mikal Bridges. Segundo o jornalista, o ala estará elegível para receber uma extensão de US$156 milhões por quatro anos. No entanto, não é algo que o time de Nova York busca no momento.

Então, Bridges poderia sair em uma troca para aliviar a folha salarial para uma chegada de Durant do Suns.

