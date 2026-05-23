NBA Draft 2026: Darius Acuff

Armador de Arkansas é projetado como uma escolha top 10 do recrutamento deste ano

O Jumper Brasil segue com a série de perfis das maiores promessas do Draft de 2026 da NBA, agora com o armador Darius Acuff. Destaque da Universidade de Arkansas, ele é projetado como uma escolha top 10 do recrutamento deste ano. Confira, portanto, a análise do portal para o atleta de 19 anos.

Darius Acuff

Idade: 19 anos

País: EUA

Universidade: Arkansas (freshman – uma temporada no College)

Posições: armador

Altura: 6’3″ (1,91m)

Envergadura: 6’7″ (2,01m)

Peso: 84 kg

Médias na última temporada: 23,5 pontos, 3,1 rebotes, 6,4 assistências, 0,8 roubo de bola, 0,3 toco, 2,2 turnovers, 48,4% nos arremessos gerais, 44% nas bolas de três (com 5,8 tentativas por jogo), 80,9% nos lances livres (com 6,1 tentativas), 35,1 minutos por jogo

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Atributos físicos e atléticos

Darius Acuff não é um jogador do Draft 2026 da NBA que chama a atenção pelos atributos físico-atléticos. Corre a quadra com fluidez, mas não é explosivo.

Apesar de não possuir altura de elite, Acuff tem uma envergadura elogiável (2,01m) para atuar na posição 1 na NBA. Enfim, ele conta com medidas adequadas para um armador de ofício.

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Ataque

Foi um dos jogadores mais produtivos e melhores cestinhas do College em 2025/26. Tanto que foi eleito para o time ideal e ganhou o prêmio de melhor armador da NCAA.

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Acuff é dono de um talento natural para pontuar nos três níveis. Afinal, ele arremessa bem do perímetro, tem um ótimo jogo na meia distância e consegue chegar à cesta sem dificuldade. Ou seja, é capaz de carregar esquemas ofensivos. Além disso, exibe facilidade na mudança de direções e possui um bom trabalho de pés.

Acuff é um dos melhores arremessadores da classe. Acertar 44% das bolas de três não é para qualquer um. Sua mecânica de arremesso é elogiável (suave, rápida e fluida). Além disso, tem facilidade para arremessar após o drible e através de corta-luzes.

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Ótimo passador, Acuff sabe manipular as defesas adversárias e joga no seu próprio ritmo. Ou seja, acelera quando precisa, mas também sabe cadenciar o jogo. Cuida bem da bola e, assim, comete poucos turnovers. Ele é elite operando o pick-and-roll. Destaca-se ainda no drive-and-kick (quando infiltra e passa a bola para um companheiro em melhor condições de pontuar).

O técnico dele em Arkansas, John Calipari, “revelou” vários armadores de sucesso na NBA. Shai Gilgeous-Alexander, Devin Booker, Jamal Murray e Tyrese Maxey são alguns deles.

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Mostra personalidade e poder de decisão no clutch time. Acuff é confiante o suficiente para não se esconder nos momentos decisivos. Desse modo, ele é excelente nas situações de isolation.

Defesa

Acuff não é um bom defensor individual. Aliás, entre as maiores promessas do Draft 2026, ele é o pior nesse lado da quadra. Precisa melhorar sua movimentação lateral e tempo de reação na marcação. Desatento, se esforça pouco na defesa. Na NBA, tende a ser “engolido” por armadores mais velozes.

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Portanto, Acuff é ótimo no ataque, mas na defesa deixa a desejar. Assim, o cenário ideal para ele é jogar ao lado de um especialista defensivo no perímetro.

Conclusão

Darius Acuff é um dos melhores cestinhas do Draft 2026 da NBA. Afinal, ele pontua nos três níveis e arremessa bem de qualquer canto da quadra. Além disso, é um armador criativo, que tem um ótimo controle de bola, cria para si e para os companheiros, e comete poucos erros.

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Mas como o basquete não é só ataque… Na defesa, Acuff é uma tragédia. Parece que ele gasta toda a energia no lado ofensivo. Além de não ser um armador alto, Darius não se esforça para melhorar a defesa.

Se o seu time carece de um armador habilidoso, que cuida bem da bola e tem facilidade para pontuar… Acuff é o cara. Mas é preciso que um especialista defensivo jogue ao lado dele para que o time não seja uma peneira. Assim, em uma NBA cada vez mais rápida e com bolas de três em profusão, Darius Acuff tem tudo para brilhar e ser um showman.

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“Assisto muito aos vídeos do Lillard. Não diria que copio os movimentos dele, mas tento observar e estudar o jogo dele. Então, acho que essa é minha principal comparação. Acho a nossa criação de arremessos parecida. Mas todo mundo sabe que eu preciso melhorar na defesa. Tenho que me esforçar mais nesse lado da quadra”, disse Acuff, em entrevista no NBA Draft Combine.

Comparações: Damian Lillard (Portland Trail Blazers) / Stephon Marbury (ex-New York Knicks) com bola de três

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Projeção: entre a sexta e a décima escolhas