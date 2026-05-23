Shai Gilgeous-Alexander comanda e Thunder controla Spurs
Atual campeão recupera mando de quadra e lidera série por 2 a 1
Shai Gilgeous-Alexander foi o destaque de mais uma vitória do Oklahoma City Thunder sobre o San Antonio Spurs no jogo 3. A tão aguardada final do Oeste, teve seu primeiro jogo de ritmo mais baixo. Sobretudo, no segundo tempo. Mas com grande atuação do MVP da NBA em 2025/26 e do banco de reservas do atual campeão, Oklahoma lidera a série por 2 a 1. O time texano começou o jogo vencendo por 15 a 0, mas não sustentou a vantagem.
O craque do atual campeão da NBA fez um jogo marcado pelo controle. Apesar de sofrer com dobras de marcação e ajudas na defesa rival, Shai Gilgeous-Alexander facilitou o jogo para o seu time. Marcou 26 pontos, sem tanta eficiência é verdade. Ainda assim, foi o cestinha. Mas suas 12 assistências e apenas dois turnovers levaram a outros 36 pontos. O MVP foi vital na capacidade de manipular a forte defesa texana.
Assim, o Oklahoma City Thunder recupera o controle da série. Afinal, precisava vencer um dos jogos no Texas para recuperar o mando de quadra. A missão foi concluída ainda no primeiro duelo. Mesmo que tenha sido preciso sair no começo do jogo. Além de seu grande craque, é justo lembrar alguns outros jogadores. Nomes como Alex Caruso, Jared McCain e Jaylin Williams foram centrais para o triunfo.
Por outro lado, o San Antonio Spurs se vê com a obrigação de vencer o jogo 4 no próximo domingo (24). Se perder, o time texano pode ver a série acabar já no retorno a Oklahoma no quinto duelo. Após um começo elétrico, na defesa e no ataque, a equipe caiu de produção. Victor Wembanyama não teve seu jogo mais impactante. Além disso, o dado simbólico. Após sair com um 15 a 0, o time perdeu por exatos 15 pontos.
Escalações
Muitas notícias antes do jogo 3. Pelo lado de Oklahoma, negativas. Jalen Williams ficou de fora com uma lesão na coxa. Enquanto isso, San Antonio contou com a estreia de De’Aaron Fox na série. O armador ficou fora dos jogos iniciais da série com dores no tornozelo. Além disso, Dylan Harper também atuou.
Então, Mitch Johnson voltou a escalar seu quinteto titular padrão: De’Aaron Fox, Stephon Castle, Devin Vassell, Julian Champagnie e Victor Wembanyama.
Enquanto isso, Mark Daigneault voltou a escalar o quinteto que vinha atuando sem Jalen Williams nos playoffs da NBA de 2025/26. Então, atuaram: Shai Gilgeous-Alexander, Ajay Mitchell, Lu Dort, Chet Holmgren e Isaiah Hartenstein.
Destaques
O primeiro tempo começou dominado pelo time da casa. De’Aaron Fox voltou como se não tivesse perdido tempo algum. Várias infiltrações e muita velocidade para punir Oklahoma. Do outro lado, Stephon Castle e Victor Wembanyama agressivos na defesa. Devin Vassell e Julian Champagnie com bolas de três. Era um monólogo até ali. Com tocos em Shai Gilgeous-Alexander e Isaiah Hartenstein, San Antonio abriu 15 a 0 e depois 19 a 4.
Aliás, um dado importante sobre isso. Até esse ponto, o time texano vencia Oklahoma por 32 pontos quando o francês enfrentava Chet Holmgren e Isaiah Hartenstein juntos na série. Então, foi quando ele sentou no banco e Mark Daigneault acionou reservas como Alex Caruso e Cason Wallace, que a partida mudou.
Shai Gilgeous-Alexander não foi ótimo em termos de pontuação. Afinal, sempre foi dobrado. Em muitas das vezes, o homem da ajuda foi justamente Wembanyama. Mas quando o time ao redor esteve com arremessadores, a resposta do Thunder a isso foi bem diferente. A vantagem caiu e ainda no começo do segundo quarto, a equipe visitante tomou a dianteira no placar.
Jared McCain, Alex Caruso, Jaylin Williams (cestinha até o intervalo). O banco do atual campeão fez a diferença. Afinal, a segunda unidade anotou 39 pontos contra apenas 10 dos reservas de San Antonio. O ataque visitante ganhou ritmo coletivo e acabou com 15 assistências em 21 arremessos certos. Por outro lado, a equipe texana perdeu seu ímpeto, e após o 19 a 4, marcou apenas 32 pontos.
Por fim, liderança do Thunder por 58 a 51 no intervalo.
No terceiro quarto, o jogo teve um clima de “Libertadores”. Afinal, tivemos 20 faltas marcadas e 33 lances livres somados. Foram 18 para San Antonio e 15 para Oklahoma. O jogo se arrastou, mas em geral, com vantagem de Oklahoma no pouco fluxo ofensivo que o terceiro quarto apresentou. Sobretudo, com Jared McCain e com o controle de Shai Gilgeous-Alexander, seja nos arremessou ou nas assistência, o Thunder abriu vantagem sobre o Spurs.
O jogo teve alguns atritos, com uma série de faltas duras contra Stephon Castle, que após uma delas, discutiu com Ajay Mitchell. Mas o ataque texano em si teve ritmo muito baixo e uma grande dificuldade para criar bons arremessos. Assim, o time visitante abriu 11 pontos de vantagem, com um 95 a 84 a caminho do último período.
No último quarto, pouco mudou. A equipe da casa até tentou mudar um pouco. Pela primeira vez, Luke Kornet e Victor Wembanyama aturam juntos por alguns minutos. Com uma defesa por zona, San Antonio conseguiu limitar o rival por algum tempo. A vantagem chegou a apenas nove pontos. Mas a noite era mesmo dos atuais campeões da NBA.
Uma bola tripla de Cason Wallace, outra de Jared McCain. Por fim, um and-one de três pontos para Jaylin Williams. Os reservas continuaram como uma história do jogo 3. A vantagem do banco de reservas de Oklahoma foi de 73 a 20. Com rotações ofensivas mais amplas e jogadores afiados, o Thunder liquidou a partida. Assim, recuperou o controle do mando de quadra na série.
(1) Oklahoma City Thunder 123 x 108 San Antonio Spurs (2)
Thunder
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Shai Gilgeous-Alexander
|26
|2
|12
|0
|1
|Jared McCain
|24
|4
|1
|0
|0
|Jaylin Williams
|18
|5
|1
|2
|0
|Alex Caruso
|15
|3
|1
|2
|1
|Chet Holmgren
|14
|3
|1
|0
|0
Três pontos: 17/38 (44.7%) / Williams: 5/6
Spurs
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Victor Wembanyama
|26
|4
|3
|1
|2
|Devin Vassell
|20
|7
|2
|4
|0
|De’Aaron Fox
|15
|7
|6
|1
|0
|Stephon Castle
|14
|5
|7
|1
|2
|Julian Champagnie
|10
|5
|2
|1
|1
Três pontos: 13/41 (31.7%) / Vassell: 3/6
Thunder 2-1
