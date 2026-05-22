Com Jalen Brunson, Knicks quebra recordes nos playoffs

Time de Nova York lidera série final do Leste por 2 a 0 sobre o Cavs

O New York Knicks vem quebrando recordes nos playoffs da NBA de 2026, muito por conta das atuações do astro Jalen Brunson. Até aqui, o time de Nova York venceu dez de seus 12 jogos, enquanto está cada vez mais próximo de voltar às finais da liga. Mas o que impressiona mesmo é a diferença que a equipe impõe sobre seus adversários.

A equipe novaiorquina bateu o Cleveland Cavaliers na noite dessa quinta-feira (21) por 109 a 93. Como resultado, lidera a série final do Leste por 2 a 0 e não sabe o que é perder desde o dia 23 de abril. Ou seja, neste sábado, o time completa um mês apenas com vitórias.

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O Knicks chegou a estar atrás do Atlanta Hawks na primeira rodada dos playoffs por 2 a 1, mas desde então, venceu todos os nove jogos. Com isso, tem uma diferença de pontos sobre seus oponentes de 212 pontos no período.

Jalen Brunson, principal nome da franquia, coloca seu nome na história ao liderar seus colegas. Por enquanto, ele faz médias de 27.6 pontos, 6.8 assistências e acerta 36.7% dos arremessos de três.

No triunfo sobre o Cavs nessa quinta-feira, por exemplo, ele não pontuou como antes e igualou sua pior marca nos playoffs, com 19. No entanto, o armador produziu 14 assistências, sua nova melhor marca na carreira durante a fase.

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Se Jalen Brunson não consegue impactar o Knicks pontuando, ele produz colocando seus colegas em boas situações nos jogos de playoffs. Mas mais do que isso, com segurança. Afinal, teve só três erros de ataque para 14 passes decisivos, uma taxa de 4.67 para cada assistência.

O Knicks, enquanto isso, segue se impondo nos dois lados da quadra. Até o momento, o time limitou os adversários a menos de 100 pontos em seis jogos. O máximo que sofreu foi contra o Philadelphia 76ers, com o time cheio de reservas. Mas, mesmo assim, venceu por 144 a 114.

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Já são quatro jogos nos playoffs em que o Knicks venceu por 25 pontos ou mais, enquanto só um dos triunfos foi por menos de dez. Contra o Cavs, por exemplo, a diferença está em 27 em dois embates.

Vale lembrar que o Knicks chegou a estar atrás do Cavaliers no primeiro jogo da série final do Leste por 22 pontos quando restavam pouco mais de sete minutos para o fim. Ainda assim, venceu por 11. Detalhe: na prorrogação, o time “não deixou” o Cavs jogar e ganhou por dígitos duplos, algo raro na NBA nesta fase.

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“Eu consegui achar meus colegas, mas eles acertaram seus arremessos. Eu só estava tentando criar vantagem com a bola, enquanto acreditava neles para que fizessem as jogadas”, disse Jalen Brunson.

Knicks e Cavs voltam a se encontrar no terceiro jogo da série neste sábado (23), desta vez em Cleveland, às 21h (horário de Brasília).