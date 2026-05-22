NBA: Presidente do Timberwolves é duro ao avaliar o time

O presidente do Minnesota Timberwolves, Tim Connelly, fez um duro diagnóstico sobre o desempenho do time nesta temporada da NBA. Novamente, a equipe “morreu na praia”. Desta vez, o Timberwolves caiu para o San Antonio Spurs, na segunda rodada dos playoffs.

Mas em comparação com as últimas duas campanhas, a franquia deu um passo atrás. Afinal, em 2024 e 2025, o Timberwolves chegou às finais do Oeste. O detalhe é que a equipe nunca disputou a decisão da NBA, em 37 anos de história.

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Em coletiva de imprensa, Connelly fez um balanço da temporada. Segundo o presidente do Timberwolves, o time não é bom o suficiente para ser campeão da NBA. Mesmo assim, deixou claro que o saldo ainda é positivo.

“Seria desonesto vir aqui na frente de vocês e dizer: ‘estamos contentes por ter feito a sexta melhor campanha do Oeste e por não termos tido a vantagem de mando de quadra nos playoffs’. Então, precisamos ser realistas sobre o que temos. É claro que há muito mais coisas positivas do que negativas, mas não somos bons o suficiente hoje”.

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“Éramos um time irregular. Nossa maturidade emocional ainda é algo que precisamos melhorar. Eu nos comparo a um boxeador peso-pesado. Ou seja, podemos bater em qualquer um, mas em algumas noites, não estávamos focados. Se não pudermos melhorar internamente, então não temos as pessoas certas no time”, disse o dirigente.

Nos playoffs deste ano, o Timberwolves eliminou o Denver Nuggets, terceiro do Oeste, em uma série de seis jogos. Assim, o time deu a impressão de que poderia chegar mais uma vez à final de conferência. Mas havia o Spurs de Victor Wembanyama no meio do caminho.

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Em 2025/26, o Timberwolves teve a sexta maior folha salarial da NBA (cerca de US$194 milhões). Desse modo, esteve acima da luxury tax (multa que a liga aplica às equipes que gastam mais do que um determinado limite – US$187,9 milhões este ano – no teto salarial).

Hoje, a franquia tem apenas oito jogadores com contrato para 2026/27. Mesmo assim, eles totalizam US$188 milhões em salários. Ou seja, a equipe ainda terá um gasto elevado. Nesse sentido, o presidente do Timberwolves foi questionado sobre eventuais mudanças no time para a próxima temporada da NBA. Connelly, então, revelou que a prioridade é renovar com o armador Ayo Dosunmu.

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“A temporada passada foi mais bem-sucedida do que esta. Assim, não podemos estar satisfeitos onde estamos. O Draft da NBA vai chegar muito em breve [o Timberwolves terá as picks 28 e 59]. Na sequência já começa o período de agência livre. Nosso objetivo, em todos os anos, é evoluir”.

“Em 2025/26, tivemos momentos muito bons. Afinal, ganhamos mais uma série de playoffs da NBA. Mas terminamos novamente em sexto no Oeste. Portanto, não foi como queríamos. Desse modo, acho que tudo está em cima da mesa”.

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“Ayo é nosso agente livre mais importante. Agora, vendo ele no dia a dia, nós o adoramos. Acho que ele se encaixa não só em quadra, mas fora dela. Acho que o melhor basquete dele ainda está por vir. Enfim, estamos bem otimistas de que conseguiremos mante-lo no time”, concluiu o presidente do Timberwolves.

Elenco do Timberwolves para a próxima temporada da NBA

Armadores: Anthony Edwards (US$48,9 milhões), Donte DiVincenzo (expirante de US$12,5 milhões)

Alas: Jaden McDaniels (US$26,2 milhões), Julius Randle (US$33,3 milhões), Terrence Shannon (US$2,8 milhões)

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Pivôs: Rudy Gobert (US$36,5 milhões), Naz Reid (US$23,3 milhões), Joan Beringer (US$4,4 milhões)